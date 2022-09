iPhone 14 Pro : les Live Activities sont directement intégrées à la Dynamic Island

Live Activities

et Apple a déjà partagé des informations sur la page des développeurs, précisant que l'API ActivityKit est disponible afin que les développeurs puissent commencer à intégrer des activités en direct dans leurs applications.. A titre d'exemple, nos confrères américains ont utilisé des informations concernant un match de Premier League. Ainsi la Dynamic Island va pouvoir afficher un tableau de bord mis à jour en direct avec le nombre de buts marqués par chaque club. Avec un appui long, elle sepour indiquer d'autres informations comme le temps écoulé et l'action play-by-play.Pour les autres iPhone (iPhone 14 et ceux des générations précédentes), Live Activities sera accessible depuis l'écran de verrouillage, pour fournir des. De par leur fonction, elles sont sensiblement identiques à certains widgets, mais apparaîtront sur le bas de l'écran désormais dévolu aux notifications.Pendant la WWDC, Apple a montré comment cespourront être utilisées pour suivre la distance d'un trajet via Uber, d'uneou les scores pour un match de foot en cours. A noter que lesne fonctionnent pas pour le moment et seront disponibles via une mise à jour logicielle un peu plus tard cette année.