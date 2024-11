Avez-vous ce curieux bug de l'app Notes sur votre iPhone ?

Où sont passées les Notes ?

Comment retrouver ses notes perdues



1. Allez dans Réglages -> [votre nom en haut] -> iCloud -> Notes.

2. Vérifier que l'option Synchroniser cet iPhone est active (ou l'activer)

3. Attendez quelques instants et rouvrez l'application Notes.

4. L'application Notes devrait recommencer à télécharger toutes vos notes depuis iCloud.

Quelles sont les nouveautés de Notes avec iOS 18

de taper ou d’écrire des expressions mathématiques et de voir leur résultat instantanément sous les traits de leur écriture

Mais ces derniers jours, un curieux bug agitent les iPhone avec iOS 18 (n'importe quelle version apparemment) touchant de nombreux utilisateurs dans le monde.. En effet, la validation entraine la déconnexion de l'application Notes et n'en affiche plus aucune notes iCloud, comme si tous les documents créés de l'utilisateur avaient été supprimés.Pour autant, elles n'ont pas disparu pour toujours. Pour les récupérer, il est inutile de fermer l'application, ou de la relancer. Il suffit deNotons que pour certaines personnes, il semble s'agir d'un problème temporaire qui se règle, et les notes apparaissent rapidement par la suite. Pour d'autres, y compris moi-même, il est nécessaire de faire une toute petite manipulation.. Cette dernière va permettre. Et ces dernières seront automatiquement accessibles dans l’app Notes, au sein du nouveau dossier éponyme.Dans l'application Dictaphone d'Apple, il est possible. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'avoir récupéré les fonctions IA mais il faut tout de mêmesur English (US) qui est la seule reconnue pour le moment. Il faut alors enregistrer -ou ouvrir un fichier existant (en anglais US). On pourra ensuite appuyer sur l'icône petite bulle -la même que pour afficher les paroles dans Apple Music- pour voir la retranscription.Les fichiers compatibles avec cette fonction afficherontdans la colonne de gauche, juste à côté de la durée. Les autres en seront démunis.Après des années en noir, Apple ajoute donc cinq couleurs qui se combinent aussi avec le gras ou l'italique :. Ces dernières peuvent être ajoutées via l'interface de mise en forme en bas de l'écran. Pour la faire sortir, ill suffit d'appuyer sur le boutonpour accéder aux options de couleur lorsqu'un mot ou une phrase est sélectionné.En appuyant dessus, il est possible de joindre un contenu à partir de l'application Fichiers, ce qui va faciliter l'ajout de documents à une note. Vous pouvez également l'utiliser pour, ce qui est une autre nouvelle fonctionnalité.On peut désormais voir les notes récentes et les récupérer rapidement sans passer par la page d'accueil (où elles s'affichent par ordre chronologique).On trouve aussi une bascule pour les Math Notes pour choisir entre les résultats suggérés et les résultats qui sont automatiquement insérés lorsqu'un signe égal est tapé, ou encore pour désactiver la fonctionnalité.Dans iOS 18, vous pouveznotamment en y ajoutant une option pour ouvrir l'application Notes. Plutôt pratique si on a besoin de noter rapidement une idée pour plus tard, et si on a rangé son application dans un lointain sous dossier.