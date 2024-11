Le prix de la réparation de ce Google Pixel est complètement lunaire

Visuel : iFixit

Un écran intérieur au coût de réparation (très) surprenant

seulement

Des réparations qui ne s’improvisent pas

Visuel : iFixit

Le coût de l’écran n’est pas le seul à faire grincer des dents

Un appareil à assurer, clairement

Le Pixel 9 Pro Fold , fait donc à nouveau parler de lui, et pas seulement pour son prix d’achat d’environ 1 799 €. C’est surtout le montant à débourser pour réparer son écran intérieur qui étonne :. Conçu avec des technologies pliables de pointe, cet écran interne est le joyau de l’appareil, mais aussi une pièce dont la réparation fait grimper la facture bien au-delà des précédents modèles. À titre de comparaison, le premier Pixel Fold coûtaitenviron 900 € à réparer. Remplacer l’écran du Samsung Galaxy Z Fold 5 coûte environ 500 €, ce qui montre bien l’écart avec les concurrents.Le Pixel 9 Pro Fold ne facilite pas les réparations Entre le cadre métallique et la charnière à déposer, il faut un sacré savoir-faire pour y arriver. Autant dire qu’on réfléchit à deux fois avant de se lancer. Résultat, même si les pièces sont disponibles, la manipulation complexe en découragera plus d’un.Par exemple, remplacer l’écran extérieur vous coûtera 190 €,. Même le port de charge USB-C, en apparence un élément basique, coûte 60 €. Avec des tarifs de ce niveau, le Pixel 9 Pro Fold s’inscrit vraiment dans la catégorie des appareils haut de gamme, même pour son entretien.Pour éviter ces frais de réparation élevés, Google propose dans certains pays une assurance à 15 € par mois, couvrant jusqu’à deux réparations par an.. Vu les tarifs pratiqués pour les réparations, cette protection (ou n’importe quelle assurance) s’impose presque comme une évidence, histoire de profiter du Pixel 9 Pro Fold sans trop de stress. C’est un conseil que je donne également aux utilisateurs d’iPhone à plus de 1 000 €. Un Apple Care+ associé à votre téléphone vous épargnera bien des angoisses.