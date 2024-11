Vous allez pouvoir localiser vos gosses sur Snapchat !

"T'es où bon sang ?!"

Un suivi de localisation en temps réel pour les parents

Améliorations de la confidentialité et de la sécurité

Une réponse aux critiques

Intégrée dans le Family Center, cette option permet aux parents de demander et de recevoir la localisation de leurs enfants en temps réel, et inversement. Snapchat inclut également des notifications automatiques, qui informent les familles lorsque les adolescents arrivent ou quittent des lieux prédéfinis, comme l’école ou la maison. Ces nouveautés devraient être disponibles dans les semaines à venir.Le Family Center de Snapchat, lancé en 2022 pour donner aux parents plus de contrôle sur l’utilisation de l’application par leurs enfants, s’enrichit donc avec ces nouvelles fonctionnalités de localisation. En plus de pouvoir demander la localisation,Par ailleurs, une alerte s’affichera lorsque les adolescents partageront leur position avec un large cercle d’amis, leur rappelant de revoir leurs paramètres de confidentialité. Snapchat espère ainsi répondre aux préoccupations croissantes concernant la sécurité et la confidentialité des mineurs en ligne.Snapchat a été vivement critiqué pour son influence sur les adolescents et sa gestion de la sécurité. Ces nouvelles fonctionnalités arrivent alors que la plateforme est impliquée dans une action en justice intentée par le procureur général du Nouveau-Mexique,Les messages éphémères de l’application, qui se suppriment automatiquement, sont particulièrement pointés du doigt pour leur potentiel à encourager des comportements risqués. En limitant le partage de localisation aux seuls membres de la famille et en rendant ces paramètres facilement accessibles, Snapchat cherche à redorer son image en matière de protection des utilisateurs mineurs.Dans un article de blog, Snapchat a précisé que les notifications de déplacement, comme l’arrivée à un cours ou le retour à la maison, visent à offrir davantage de tranquillité d’esprit aux parents. La plateforme a également indiqué que près de la moitié de ses utilisateurs utilisent régulièrement Snap Map pour partager leur localisation avec des proches.