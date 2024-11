Bientôt la fin du démarchage téléphonique en France ? Par pitié, oui !

des économies sur l’électricité

le forfait parfait

Une proposition radicale au Sénat

opt-in

Perso mon iPhone ne me sert plus qu'à répondre aux spams téléphoniques

Quels impacts ?

Une loi ! Une loi !

Encore un peu de patience

victoire historique

ministère de l’Énergie

Depuis 2023, par exemple, les démarcheurs n’ont plus le droit d’appeler à l’heure du déjeuner, le week-end ou après 20 h.Et pour ceux qui espéraient se protéger avec Bloctel, le service censé bloquer les appels commerciaux, les résultats sont plus que mitigés. Avec seulement 2 300 entreprises inscrites et des arnaques qui continuent de se mêler au démarchage classique, les gens (moi le premier) n’en peuvent plus.Pour le sénateur Pierre-Jean Verzelen, trop, c’est trop.L’idée ? Passer à un système. En clair, les entreprises ne pourront appeler que si vous leur avez donné votre feu vert au préalable. Cette approche, déjà utilisée pour les e-mails promotionnels, est appliquée dans d’autres pays comme l’ Allemagne ou le Royaume-Uni.: l’Assemblée nationale devra valider le texte, et on sait qu’en ce moment, ce n’est pas forcément leur priorité.Côté consommateurs, ce serait un grand pas en avant.Par contre, pour les entreprises de télémarketing, cela risque d’être un coup dur. Ce secteur représente entre 29 000 et 40 000 emplois, souvent externalisés à l’étranger. Et puis, il faudra aussi respecter le RGPD pour mettre tout cela en place, et ce ne sera pas simple (vous savez, les fameuses lois sur les données personnelles qui nous compliquent la vie, pour qu’au final toutes nos données finissent quand même par se faire pirater ici et là).En attendant que la loi soit définitivement adoptée,De quoi gagner un peu plus de tranquillité, même si, une fois encore, je n’ai personnellement pas l’impression que cela ait le moindre impact de mon côté.Bref, si tout se passe comme prévu, cette loi pourrait révolutionner notre quotidien.Mais soyons honnêtes, nous avons déjà vu des lois prometteuses qui, une fois sur le terrain, perdent de leur efficacité. D’autant plus que les arnaqueurs n’auront aucun mal à continuer leurs basses besognes en se faisant passer pour votre banque ou pour le(oui, j’ai déjà eu ça).En attendant, des applis comme celles proposées par Orange ou Google permettent de filtrer les appels indésirables.Dites-nous tout, cela nous inspirera pour vous proposer un article dédié, en attendant que cette loi soit adoptée.