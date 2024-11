Les revenus de l'App Store en hausse à l'approche de Noël

La folle échappée des revenus d'Apple

Ainsi, selon un rapport depour le mois d'octobre -consulté par J.P.Morgan-. Sur ce même mois, lesauraient également connu une hausse plus élevée que d'habitude.En effet, la tendance va au-delà des chiffres saisonniers habituels. Selon les données de, les revenus des achats sur l'App Store auraient augmenté de 2,6 %. Cela correspondraitdes mois d’octobre des années précédentes. On constaterait une augmentation de 15 % d'une année sur l'autre pour les revenus (toujours du mois d’octobre, contre 14 % pour septembre).Globalement, les analystes conserveraient une confiance sans faille pour le début 2025, avecDans le même temps, les téléchargements auraient suivi la même courbe, avec une hausse plus forte que prévu. Sensor Tower indique une augmentation de 3 % entre septembre 2024 et octobre 2024, contre une augmentation moyenne de 2,4 % pour cette même période les années précédentes. Sur un an, l’envolée est même bien plus importante avec une, contre 6,6 % en septembre.Malgré tout ces chiffres encourageants, J. Est-ce une conséquence du dernier né des laboratoires de Cupertino ? Est-ce une demande légèrement plus élevée pour l’iPhone 16 par rapport à l’iPhone 15 en 2023 qui pourrait expliquer ces chiffres ? Il faudra voir si la tendance se confirme dans l’avenir et si les utilisateurs passent de plus en plus sur l’App Store pour faire le plein d’apps.Pour le moment, ils ne semblent pas directement impactés par l’application du DMA en Europe ou les modifications législatives du début d’année aux USA qui ont touché l’App Store ou les achats intégrés.