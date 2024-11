Le store Xbox sur Android retardé par la justice

Forza directement jouable sur Android ? Pas tout de suite

Une fonctionnalité prête, mais bloquée par la justice

prête à être mise en ligne

Bientôt un smartphone sur ce visuel ?

Le contexte juridique

Un lancement en suspens, des questions sans réponse

Microsoft a récemment annoncé la possibilité, pour les utilisateurs Android, d’acheter et de jouer à des jeux Xbox directement depuis l’application Xbox. Selon Sarah Bond, responsable Xbox, cette fonctionnalité est. Toutefois, son lancement dépend d’une décision judiciaire permettant de contourner certaines restrictions imposées par le Play Store de Google. En octobre, un juge américain a statué que le Play Store représentait un monopole illégal, une décision qui aurait permis à Microsoft d’élargir son offre.Ce retard s’inscrit dans un conflit juridique plus large entre Google et des acteurs tels qu’Epic Games et Microsoft, comme nous vous en avons déjà parlé . Une décision favorable aurait obligé Google à autoriser des boutiques tierces sur son Play Store et à offrir un accès intégral à son catalogue d’applications.En réponse, Microsoft reproche à Google de maintenir un environnement restrictif, empêchant la concurrence de prospérer.Microsoft voit dans le mobile une belle opportunité de croissance pour Xbox , notamment grâce à son acquisition d’Activision Blizzard En mai dernier, l’entreprise avait déjà évoqué le lancement de sa propre boutique de jeux mobiles, initialement prévu pour juillet, mais également retardé. Malgré les obstacles, la société reste déterminée à offrir plus de choix aux joueurs en proposant des fonctionnalités comme l’achat et le streaming de jeux directement depuis son application.Même si Microsoft affirme être prêt à activer la fonctionnalité dès que les restrictions juridiques seront levées, plusieurs questions restent en suspens.Nous suivrons la suite de ce feuilleton de près et ne manquerons pas de vous tenir informés.