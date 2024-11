Apple fait la pub de l'iPhone 16 Pro (histoire de booster les ventes pour Noël)

3, 2, 1, Launch !

Dans une nouvelle publicité dénomméequi équipe les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Inspirée par une salle de contrôle de styleNASA, la publicité montre une équipe se préparant à lancer l’iPhone 16 Pro, dans l'espace.La publicité est axée sur les performances de l' A18 Pro avec un moteur neuronal plus rapide, des améliorations du GPU et de la mémoire, ou encore la possibilité de shooter desSont ainsi mises en avant tout les-d'une- via le Bouton Camera Control, et lesoptimisées pour les jeux vidéo de niveau supérieur. Sans oublier le passage à l'USB-C ! Cette publicité s’inscrit dans une campagne plus large pour les iPhone 16 Pro, qui met l’accent sur Apple Intelligence et d’autres avancées technologiques?Depuis 2019, Apple est très secrète concernant la ventilation de ses ventes d'iPhone. Selon Minh-Chi Kuo,, et ce, sur une période allant de la fin de 2024 jusqu'au premier semestre de 2025.Mais il semblerait que. Les modèles haut de gamme se portent apparemment bien et devraient connaitre un réel succès durant les fêtes et se poursuivre de l’autre côté du Nouvel An, pour le début de l’année 2025. Si on a pu estimer qu’Apple Intelligence pouvait booster la gamme Pro, Ming-Chi Kuo semble plus réservé sur ce point. En effet, pour lui. Doit-on craindre une hotte moins remplie en iPhone que les années précédentes ? Toujours est-il que ces réductions -bien évidemment non confirmées par Apple- tendent vers unprévue à l'approche de l'une des périodes les plus chargées de l'année pour Apple.Pour expliquer cette situation,, qui est déjà très en retard par rapport à la concurrence. La gamme iPhone 16 ne présente pas tant de nouveautés que cela par rapport à la génération précédente, et il est possible que les utilisateurs aient préféré attendre l'année prochaine ou se rabattre vers une ancienne génération moins chère (ou vers les stocks d'iPhone 15 Pro et Pro Max, qui sont également compatibles avec l'IA). La dernière hypothèse étant qu'ils ne soient pas du tout intéressés par l'IA (d'Apple).