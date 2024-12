Free condamnée à 2,2 millions pour "pratiques commerciales trompeuses"

Remboursement tardifs !

Publicités mensongères sur la 5G

débit jusqu’à trois fois plus rapide que la 4G

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes -de son petit nom DGCCRF- vient. Elle estime en effet que l'entreprise n'effectuait pas le remboursement dans un délai raisonnable, des commandes annulées de smartphones, passées par ses clients.Free a d'ores et déjà accepté(à régler au Trésor Public) et s’est engagée à mettre fin à ces pratiques. Dans la foulée, elle a également mis à jour ses CGV concernant les remboursements.Cette sanction vient s'ajouter à une récente décision de justic e rendue par la Cour d'Appel de Paris. Dans cette nouvelle décision, la Cour a estimé que. En effet, cette promesse s’appuyait sur des bandes de fréquences (notamment la bande 700 MHz) offrant des performances limitées par rapport aux bandes de fréquence généralement utilisées pour la 5G.De même la couverture avait été surévaluée, notamment dans les zones blanches ou rurales. L’opérateur avait annoncé une couverture de 40% de la population française, une affirmation jugée trompeuse par la cour. Enfin, bien que Free n’ait pas augmenté le prix de ses forfaits,Contrairement au jugement de première instance de 2022 qui avait donné raison à Free, la cour d’appel de Paris a reconnu les pratiques comme trompeuses. En conséquence,