Les Google Pixel peuvent désormais prendre leur température

Visuel : androidauthority.com

Un suivi précis de la température sur votre Google Pixel

tous les paramètres sont optimisés

Des mesures en temps réel et des alertes personnalisées

Des conseils pour gérer la surchauffe

Une disponibilité progressive et limitée

Google a donc mis à jour l’application Pixel Troubleshooting, permettant aux utilisateurs des séries Pixel 6, 7, 8 et 9 de vérifier la température de leur appareil en temps réel. Cette fonctionnalité, accessible via Paramètres > Batterie > Diagnostic de la batterie > Température de l’appareil, attribue à chaque état thermique une étiquette colorée : Froid, Normal, Chaud ou Élevé. Avant cette mise à jour, les diagnostics se limitaient à des messages généraux indiquant queLes données de température sont actualisées en continu et basées sur des capteurs internes. Les messages affichés varient selon l’état thermique de l’appareil, avertissant par exemple si le téléphone est trop froid, ce qui pourrait entraîner une extinction soudaine, ou si la température est trop élevée.Cette mise à jour a pour but d’améliorer la gestion des performances et la sécurité des appareils, particulièrement utiles pour les modèles Pixel qui ont souvent été critiqués pour leur tendance à chauffer.En cas de température élevée, l’application propose plusieurs recommandations : fermer les applications gourmandes en ressources, laisser l’appareil se reposer ou assurer une bonne ventilation. Google suggère également d’utiliser des coques adaptées ou isolantes et d’éviter les tâches intensives comme les jeux vidéo ou les appels vidéo lorsque le téléphone est déjà chaud.La fonctionnalité est intégrée à la version 1.0.693922709 de l’application Pixel Troubleshooting, disponible sur Android 15 ou versions ultérieures. Cette mise à jour, déployée via le Play Store, reste pour l’instant limitée à certains utilisateurs, typiquement moi, je ne l’ai pas encore sur mon Pixel En cas d’indisponibilité, les utilisateurs peuvent télécharger manuellement l’application depuis sa fiche sur le Play Store.