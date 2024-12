App Store : des délais d'examen plus longs pour les développeurs à Noël

Quelques ralentissements à prévoir

En effet, les développeurs pourront toujours continuer de soumettre les mises à jour, ainsi que de nouvelles applications via App Store Connect, et ce, tout au long de la prochaine période des fêtes. Dans son communiqué sur son site web, Cupertino note toutefois que l'examen pourra prendre un peu plus de temps,Elle se veut toutefois rassurante. En effet, 90% des soumissions seront traitées en 24 heures ! Cette organisation marque un changement par rapport à certaines années où traditionnellement App Store Connect n’acceptait rien du tout pendant la période des fêtes.Pour des questions d'organisation,. Les soumissions urgentes devraient même être planifiées à l’avance pour garantir qu’elles soient examinées en temps et en heure (et surtout être disponibles pour les lutins de Noêl).. Beaucoup d’utilisateurs activent de nouveaux appareils et utilisent des cartes-cadeaux de l’App Store (pour télécharger des apps payantes par exemple). Et que les promotions, les mises à jour de contenu ou les réductions peuvent attirer un grand nombre de téléchargements.