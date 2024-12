Apple cède 1 milliard pour lever une interdiction de vente sur l'iPhone 16 (fin ?)

un petit billet de 1 milliard

Pourquoi l’Indonésie est importante pour Apple ?

Selon certaines déclarations de Rosan Roeslan (le ministre indonésien l’investissement),. Ce dénouement s’inscrit dans un contexte de tensions entre l’entreprise et le gouvernement du pays concernant l'existence d'un quota : 40 % des composants des téléphones vendus dans le pays doivent être fabriqués sur place.Depuis plusieurs années, l’Indonésie impose cette règle pour stimuler son industrie locale.: elle créé tout simplement des centres de développement au lieu de produire localement. Mais apparemment Google en faisait de même et est également sous le coup de la même interdiction.Aussi,estimant qu’Apple ne respectait pas suffisamment cette fameuse règle des 40 %. Quoiqu'il en soit les parties semblent avoir trouvé un compromis et ce projet pourrait lever l’interdiction pesant sur l’iPhone 16.Pour le moment, Apple n’a pas encore confirmé officiellement l’existence de ce projet. Mais, dans le passé, l’entreprise a proposé des investissements plus modestes, comme un engagement initial de 10 millions de dollars, suivi d’une offre de 100 millions de dollars sur deux ans, toutes deux rejetées par le gouvernement. Si l’information se confirme,Face à des concurrents comme Samsung et d’autres fabricants asiatiques, souvent mieux intégrés aux exigences locales, il est crucial pour Apple de trouver un compromis afin de maintenir sa part de marché.En pratique, il ne reste qu'aux habitants désirant vraiment un iPhone 16 de se rendre à l'étranger pour en acheter un et de s'acquitter des frais de douane, soit environ 155 dollars pour un iPhone 16.