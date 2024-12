Cette option n'a jamais été déployée par Apple, 2 680 personnes l'attaquent en justice !

Une action en justice pour une option qui n'a jamais été déployée !

scan de l'iPhone

Quelles sont les demandes ?

Trop de risque pour la confidentialité des données

L'abus sexuel des enfants est un acte odieux et nous nous engageons à briser la chaîne de coercition et d'influence rendant les enfants vulnérables. [...] La numérisation des données iCloud stockées pour chaque utilisateur individuel créerait de nouveaux vecteurs de menace que les voleurs de données pourraient trouver et exploiter[...] Cela pourrait nous amener sur une pente glissante avec des conséquences imprévues. La recherche d'un type de contenu ouvre la porte à la surveillance en masse et pourrait donner l'envie de rechercher d'autres systèmes de messagerie chiffrées. (Erik Neuenschwander, Apple’s director of user privacy and child safety)

Mais il semblerait que le dossier du CSAM ne soit pas encore archivé avec ce procès, qui soulève des questions complexes sur l’équilibre entre la confidentialité des utilisateurs et la protection des enfants en ligne.Pour cela, il faut remonter à l'origine de la fonction. En août 2021 A cette époque, elle avait dans la plus grande discrétion enlevé toutes les mentions relatives au CSAM, confirmant la controverse autour des mesures envisagées.Globalement,, y compris un système capable de détecter les contenus pédo-pornographiques dans iCloud tout en préservant la confidentialité des utilisateurs. Ces dernières regroupaient trois domaines : iMessage, Siri, iCloud. Très rapidement dénommée, la fonction avait déclenché un tollé d'opposition de la part des utilisateurs, des officiels ou des chercheurs en sécurité.La décision a été motivée par des inquiétudes concernant la sécurité, la vie privée des utilisateurs et le risque d’exploitation de cette technologie pour d’autres types de surveillance., affirmant qu’Apple a permis au contenu CSAM de continuer à circuler en ligne. Pour la principale demanderesse, déposant sous un pseudonyme (cela est possible aux USA), l’inaction d’Apple aurait prolongé son traumatisme en permettant à des images de son exploitation passée de rester accessibles.Globalement, les requérants soutiennent qu’en abandonnant ses outils de détection CSAM, Apple a failli à son devoir de protéger les enfants et les victimes d’abus. Et par conséquent, queDe son côté,La firme a ainsi mis en avant ses outils actuels, tels que la fonction de sécurité des communications pour avertir les enfants du contenu potentiellement inapproprié., répondant à une demande de l'association, et ce, par l'intermédiaire d'Erik Neuenschwander ().Autrement dit après avoir, l'ingérence dans la vie privée et le risque de piratage de données (donc d'affaiblir la sainte sécurité d'Apple) étaient trop importants. Aussi il convenait de trouver un autre moyen tendant vers la lutte contre la pédo-pornographie. Aussi, elle en a conclu qu'. Ce dernier envisage de modifier son régime légal pour obliger les entreprises techs à désactiver les fonctionnalités de sécurité comme le chiffrement de bout en bout, et ce, sans en informer les utilisateurs (sous certaines conditions). Dans ces conditions, Apple avait précisé qu'elle retirerait ses services, y compris FaceTime et iMessage, au Royaume-Uni si une telle loi était adoptée dans sa forme actuelle.