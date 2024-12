iOS 19 retardé à cause... d'iOS 18

Un déploiement inédit

L’impact sur iOS 19

Un compromis stratégique

Revoir nos vidéos sur les prochains systèmes d'Apple



Bien évidemment toutes les nouveautés se retrouvent dans nos différentes vidéos, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).







Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de l'application Calculette (enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle dernier cri . L'application Photo a été revue !







Du côté de



Bien évidemment toutes les nouveautés se retrouvent dans nos différentes vidéos, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...

Depuis septembre,: déjà les grandes nouveautés d'IA n'étaient pas disponibles au lancement de l'iPhone 16, elles n'ont commencé à être déployées qu'avec les itérations suivantes.Ainsi, marquant la première intégration de l’IA dans l’écosystème Apple, puis iOS 18.2 a introduit des capacités encore plus avancées (chatGPT avec Siri). Les deux versions suivantes (iOS 18.3 et iOS 18.4) ne devraient pas être en reste également.Cette stratégie a l'avantage de maintenir une certaine(et attention) de la part des utilisateurs tout au long de l’année, mais a également entraîné des répercussions sur les équipes de développement.Selon Mark Gurman,. Les ingénieurs, qui normalement auraient dû être affectés au prochain système d’exploitation, sont encore mobilisés sur iOS 18., en lançant progressivement les fonctionnalités majeures tout au long de son cycle annuel. Cela pourrait également signifier qu’iOS 19 pourrait être une mise à jour initialement plus modeste que prévu.Bien que cette approche permette à Apple de répondre rapidement aux besoins des utilisateurs et d’améliorer l’expérience au fil des mises à jour, elle met en évidence les limites des ressources disponibles,Cela pourrait être surprenant au vu dude recherches et développement, mais c'était sans compter le coût pour developper et entrainer une IA. Ce compromis pourrait être une nouvelle norme pour les futurs systèmes d’exploitation de Cupertino.