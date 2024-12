Apple sauve l'iPhone 16 en Indonésie à coups de milliards (et d’AirTags)

Rappel du contexte

- une usine de production d’AirTags sur l’île de Batam (employant 1 000 travailleurs et couvrant 20 % de la production mondiale d’AirTag),

- une usine à Bandung pour la fabrication d’autres accessoires,

- et l’expansion des académies de développement d’Apple en Indonésie pour former des talents locaux.

L'indonésie un choix stratégique

En octobre, l’Indonésie a interdit la vente des iPhone 16 en raison du non-respect par Apple de la réglementation exigeant queLes propositions initiales d’investissement d’Apple (10 millions et 100 millions de dollars) avaient été jugées insuffisantes par les autorités indonésiennes., à savoir un plan d’investissement d’un milliard de dollars, incluant () :Au passage,au niveau de Batam, une zone franche qui offre des exonérations fiscales et des réductions sur les droits d’importation, rendant cet emplacement particulièrement attractif.Dans ses conditions,. Cette initiative s’inscrit dans les efforts du président pour attirer les investissements étrangers et développer l’industrie locale. L’accord montre l’efficacité de la stratégie économique indonésienne, qui vise à obliger les multinationales à contribuer au développement local.L’Indonésie, avec une population jeune (plus de la moitié de ses 278 millions d’habitants ont moins de 44 ans), représenteLe pays représente un marché crucial. Aussi obtenir la levée de l’interdiction permettrait à Cupertino de maintenir sa position dans un marché émergent clé, où la demande pour ses produits reste élevée. En satisfaisant aux exigences locales, elle pourrait éviter des conflits similaires avec d’autres pays aux politiques protectionnistes.Au niveau des prochaines étapes, on attend lequi travaille sur les détails. Aucune date précise n’a encore été annoncée pour lever l’interdiction de l’iPhone 16. La construction des installations sur Batam et Bandung sera essentielle pour respecter les engagements pris par Apple.