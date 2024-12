Appels de fin d'année : comment modifier les paramètres audio et vidéo de FaceTime

quelles nouveautés avec iOS 18

Automatique

Standard

Isolement de la Voix

Large Spectre

Comment modifier les paramètres audio et vidéo ?

Pour rappel, Isolement de la Voix ou Large Spectre nécessitent au moins iOS 15 ou d'une version ultérieure sur FaceTime. Isolement de la Voix sur les appels classiques n'est disponible qu'à partir d'iOS 16.4 (pas de Large Spectre disponible pour les appels téléphoniques). Pour utiliser le mode micro automatique, vous aurez besoin d'iOS 18.

Revoir nos vidéos sur les prochains systèmes d'Apple

dernier cri

FaceTime introduit tout d'abord plusieurs paramètres audio. Par défaut, ils sont sur, mais il est possible de choisir(idéal pour un usage quotidien et un son équilibré).A cela, s'ajoute le, qui va bloquer tous les bruits de fond et se concentrer sur votre voix. C'est idéal pour les endroits bruyants lorsque vous avez besoin d'avoir une conversation claire. Pendant la keynote, on a vu une petite démo avec une forte tempête derrière. La dernière est. Il inclut en fait plus de bruit de fond dans l'appel, mais il peut rendre l'audio plus naturel.Pour ajuster ses paramètres,(ce qui est à la fois plus pratique, parce que les conditions extérieures ne sont pas les mêmes pour tous). Pour cela, on passera par la Dynamic Island ou la notification juste en dessous de l'encoche pendant les appels pour ouvrir le centre de contrôle et accéder à l'onglet Audio et vidéo., c'est la même manipulation pour obtenir le petit module dédié : ajouter des effets de profondeur cinématographique, activer des réactions en temps réel ou ajuster l'éclairage pour une apparence vidéo plus contrôlée.Bien évidemment,. La liste officielle est d'ailleurs fort longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes.Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...