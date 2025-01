Ce "grille-pain" peut recharger votre iPhone

Un système de recharge unique en son genre

Disponibilité

Le concept repose sur deux éléments clés.. Il suffit de glisser dans la fente, votre smartphone revêtu d'une coque spécifique pour que la magie opère. Et donc, bien évidemment, il vous faudra. Celle-ci intègre une batterie externe de 3500 mAh et se recharge via un système sans fil en insérant l’ensemble dans le Hub.Avec sa technologie, le système est conçu pour offrir une recharge ultra-rapide et pratique, tout en garantissant une compatibilité avec des modèles futurs grâce à une ouverture ajustée.. Le pack complet Swippitt (incluant cinq batteries), est à 450 dollars, tandis que les coques pour smartphone individuelles sont vendues 120 dollars chacune. La société offre actuellement une remise de 30 % sur toutes les précommandes effectuées en janvier sur son site web. Le système devrait commencer à être expédié en juin 2025.(comme l’iPhone 14, 15 et 16), Swippitt promet une mise à jour continue pour intégrer de nouvelles coques adaptées aux smartphones à venir. Bien qu’il reste des contraintes de compatibilité à surmonter, le produit démontre une réflexion aboutie et une approche innovante, fidèle à l’esprit du CES.Rendez-vous en juin 2025 pour découvrir si ce grille-pain technologique saura s’imposer comme un incontournable du quotidien