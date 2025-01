Bras de fer : l'Indonésie ne cède pas face à Apple et bloque toujours l'iPhone 16 !

délivrer

Encore un petit effort ?

Les nouvelles exigences

Il n’y a aucune base pour que le ministère délivre une certification de contenu local. (L’installation de l'usine d'AirTag) n’a pas de relation directe avec les composants d’iPhone

Tout au début de l'histoire, l’Indonésie avait demandé à Apple un modeste investissement de 109 millions de dollars, destiné à financer une académie de développeurs, ainsi qu’un supplément de 10 millions de dollars pour soutenir la fabrication locale.Le souci est qu'Apple n'a pas totalement respecté cette première demande. Aussi, le gouvernement a durci sa position, interdisant la vente de l’iPhone 16 sur son territoire et exigeant un investissement bien plus conséquent.: Apple a d’abord proposé 100 millions de dollars, une offre rapidement rejetée.Face au blocage, l’entreprise californienne a finalement accepté de débourser un milliard de dollars pour développer une chaîne de production dans le pays, notamment pour fabriquer ses AirTags. Cependant,Désormais,Le ministre Agus Gumiwang Kartasasmita a expliqué que le projet sur l’île de Batam, près de Singapour, ne répond pas aux critères nécessaires pour obtenir les certifications exigées. Or celles-ci sont indispensables pour autoriser la vente des produits Apple dans le pays.Forcément, l'Indonésie a bien compris sa position de force, face à la tendance mondiale, où les pays à forte population cherchent à obtenir des avantages économiques significatifs en échange de l’accès à leurs marchés. De la même manière,à grande échelle avant d’obtenir l’autorisation d’ouvrir ses propres Apple Stores.Avec une population de plus de 270 millions de personnes, le pays représente un marché important pour Apple, mais les négociations tendues montrent que Jakarta ne compte pas céder facilement.: maintenir sa position face aux exigences indonésiennes pourrait limiter ses opportunités sur l’un des plus grands marchés asiatiques, mais céder pourrait créer un précédent pour d’autres pays cherchant des conditions similaires.