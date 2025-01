Une solution universelle de partage de connexion pour #DotDot

Qu’est-ce que #DotDot ?

Une révolution Française dans les réseaux maillés privés

bulle numérique

Lancement et disponibilité

Développé par une start-up, basée à San Francisco,Contrairement aux hotspots classiques, souvent complexes à configurer ou gourmandes en énergie, #DotDot veut offrir une expérience fluide et intuitive, et permettrait de donner / vendre des gigas lorsqu'on n'en a trop à des gens qui en ont besoin.Le système repose sur une technologie de. Lorsqu’un appareil -appelé- dispose d’une connexion Internet, il peut générer une bulle accessible aux appareils environnants. Ces derniers peuvent s’y connecter en quelques secondes,Une des grandes forces de #DotDot réside dans son gestionnaire de bande passante intelligent, qui. Ainsi, un appareil qui streame de la vidéo HD se verra attribuer plus de ressources qu’un appareil utilisant simplement des applications de messagerie.De plus, #DotDot inclut un mode d’économie d’énergie, optimisant la durée de vie des batteries pour les appareils partageant leur connexion.. Chaque connexion est, et les utilisateurs peuvent définir des restrictions précises : durée du partage, limite de données, ou liste blanche d’appareils autorisés. À noter que #DotDot a reçule, dans la catégoriePrévu pour un lancement commercial à l’été 2025,. Son modèle économique repose sur un abonnement mensuel, avec une version gratuite limitée en fonctionnalités.Avec #DotDot, le partage de connexion entre appareils pourrait entrer dans une nouvelle ère.. Au CES 2025, la technologie a apparemment conquis de nombreux professionnels et visiteurs, laissant présager un avenir prometteur pour cette start-up innovante.