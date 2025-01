Samsung prépare la recharge sans fil rapide pour tous

Visuel : sammobile.com

Une avancée technique pour la recharge sans fil

Visuel : sammobile.com

Collaboration avec le WPC pour standardiser la recharge

Visuel : sammobile.com

Une transition progressive

La S2MIW06 pourrait être un tournant en matière de recharge sans fil, qui reste souvent bien plus lente et moins fiable que la recharge filaire. La plupart des appareils actuels plafonnent à 15W,. Elle prend en charge trois profils de recharge principaux :: pour une recharge de base à 5W.: permettant une recharge rapide jusqu’à 15W, utilisée sur la majorité des smartphones haut de gamme.: nécessaire pour obtenir la certification Qi2, avec une recharge à 25W.Le MPP utilise des aimants pour garantir un alignement parfait entre le téléphone et le chargeur, ce qui évite les problèmes,. Pour le moment cette technologie est encore limitée à 25W, mais cette nouvelle puce de Samsung pourrait repousser cette limite dans un futur proche.Samsung s’est rapproché du WPC, une organisation qui regroupe plus de 300 fabricants, pour participer au développement de la norme Qi v2.2.. La puce S2MIW06 a d’ailleurs été testée avec de nombreux chargeurs certifiés et non certifiés pour garantir une performance stable. L’objectif est d’éliminer les problèmes liés aux incompatibilités entre chargeurs et appareils, et de rendre l’expérience de recharge plus fiable.Selon certaines informations, les futurs smartphones de la marque, comme la série Galaxy S25 , pourraient être « Qi2 Ready ». Ces appareils utiliseraient des coques spécifiques contenant les aimants nécessaires pour le profil MPP.et ses performances de recharge à 50W, plutôt alléchantes, dans ses smartphones.Avec cette nouvelle puce et son implication dans le développement de standards universels, Samsung montre sa volonté de rendre la recharge sans fil plus rapide, plus fiable et plus accessible. C’est une technologie encore en évolution, mais qui pourrait bien redéfinir les habitudes de recharge si elle se généralisait.