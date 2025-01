iPhone : une faille dans le port USB-C, mais vous ne risquez pas grand-chose

Inutile de le boucher pour le moment

Une exploitation réservée aux experts avec accès physique

Un impact limité pour le grand public

Conseils pour rester vigilant

Pour compromettre un iPhone via cette faille, un hacker doit disposer d’un accès physique à l’appareil et d’outils très spécialisés, comme des analyseurs RF ou des injecteurs de fautes électromagnétiques., accessibles uniquement à des experts en sécurité. Du coup, le risque pour le grand public est très faible. Selon les experts, seules des cibles spécifiques, comme des journalistes ou des militants, pourraient être visées par ce type d’attaque sophistiquée, et encore, ça reste assez peu probable.Si cette vulnérabilité a de quoi impressionner, son exploitation à grande échelle est peu réaliste., ce type de hack nécessite des conditions très particulières, rendant son utilisation très improbable. Apple, de son côté, minimise la gravité de cette faille. Selon Roth lui-même, l’attaque est si complexe qu’elle ne représente pas une menace sérieuse pour les utilisateurs lambda.Bien que ce risque soit limité, il reste important d’adopter de bonnes pratiques pour protéger vos données.et privilégiez l’utilisation de câbles et chargeurs certifiés . Gardez également votre iPhone à jour, car Apple continue de publier des correctifs pour renforcer la sécurité de ses appareils.Même si la découverte de cette faille dans le contrôleur USB-C des iPhones 15 a attiré l’attention, elle ne devrait pas inquiéter outre mesure la majorité des utilisateurs., et les précautions habituelles suffisent à garantir une utilisation sans trop paniquer.