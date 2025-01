Opera sur l'iPhone : une mise à jour majeure avec Aria IA

Aria AI accessible à tous

Des widgets pour une navigation fluide

Une adoption en forte croissance

, qui est désormais accessible à tous, même sans compte. L’intelligence artificielle d’Opera peut répondre aux questions via du texte ou une saisie vocale. Elle peut aussi rechercher des informations sur le web, et même générer des images grâce au modèle Imagen 3 Fast de Google.Cependant,: la génération d’images est restreinte à cinq par jour, contre trente pour ceux ayant un compte enregistré.Opera pour iOS se dote de. Ceux-ci vont permettre aux utilisateurs d’Parmi les options disponibles, on peut ouvrir -par exemple- un nouvel onglet en mode privé ou interagir directement avec Aria. En appuyant longuement sur l’icône du navigateur, des raccourcis supplémentaires se dévoilent, simplifiant davantage la navigation quotidienne.Dans un article de blog , Opera souligne les résultats impressionnants de son navigateur, notamment au sein de l'Union européenne avec le DMA et la fin de certains privilèges. Entre septembre et novembre 2024,. Cette croissance témoigne de l’engouement pour les mises à jour axées sur l’utilisateur et le confort de navigation.Avec cette mise à jour, Opera confirme son ambition d’offrir une expérience de navigation à la fois rapide, intuitive et enrichie par les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle.