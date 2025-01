Steppin : une application qui verrouille vos réseaux sociaux tant que vous ne marchez pas

L'application est bien conçue mais hélas en anglais uniquement pour le moment

Avec Steppin, les utilisateurs définissent eux-mêmes combien de pas ils doivent faire pour débloquer un temps précis sur des applications comme Instagram, TikTok ou Netflix.. L’idée est de transformer la dépendance aux écrans en une incitation à bouger, et franchement, c’est loin d’être idiot, et pour l'avoir testée ce matin, ça fonctionne vraiment très bien !En cas de nécessité, il est bien sûr possible d’outrepasser le verrouillage grâce à une option prévue à cet effet. Ce fonctionnement est conçu pour être flexible et s’adapter aux besoins de chacun,Même si l’application Steppin est principalement pensée pour les jeunes, ses créateurs estiment qu’elle s’adresse en fait à tous les âges., après un voyage où il a constaté que sa famille passait plus de temps à utiliser leurs téléphones qu’à profiter des lieux visités. Selon lui, Steppin peut être utile pour les adultes qui cherchent à limiter leur propre consommation numérique, autant que pour les parents qui veulent instaurer des règles claires pour leurs gamins.En plus du comptage des pas,, pour débloquer du temps d’écran. Un système de classement entre amis sera également ajouté, pour vous permettre de comparer les performances avec vos proches, et encourager un usage régulier.L’application est pour l’instant gratuite sur iOS, avec un lancement Android prévu prochainement., estimé autour de 20 dollars, pour financer ses évolutions.Je vous recommande vraiment de tester, ça fonctionne au poil, et il y a moyen que ça ai même un côté un peu addictif !, vous allez voir que ça va vraiment m'inciter à plus sortir de chez moi !