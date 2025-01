Un pays met la pression sur Apple pour préinstaller des apps gouvernementales

Une stratégie pour élargir l’accès aux services numériques

Un marché stratégique pour Apple et Google

Vers une transformation des politiques technologiques ?

Lors d’une réunion en décembre dernier, des représentants du gouvernement indien ont présenté un plan visant à inclure la boutique d’applications GOV.in et des services numériques associés sur les smartphones vendus localement.Cependant, Apple et Google montrent une résistance à cette proposition. Selon des sources citées par, Google, dont Android alimente plus de 90 % des smartphones en Inde, repousse activement cette initiative.Au-delà de la préinstallation,, sans déclencher les avertissements dehabituellement affichés par les appareils. Cette demande pourrait poser un défi majeur (mais pas insurmontable comme on peut le voir dans l'UE) pour Apple, connue pour sa stricte maîtrise des écosystèmes logiciels et des standards de sécurité.Les autorités indiennes envisagent d’imposer des lois ou des textes réglementaires pour assurer la conformité des fabricants., alors que l’Inde cherche à renforcer sa souveraineté numérique et à soutenir son écosystème technologique.L’importance du marché indien pour Apple et Google complique davantage la situation., tandis que Google envisage d’importants investissements dans l’assemblage de smartphones dans le pays.Bien que cette initiative reflète la volonté du gouvernement de mieux contrôler les technologies étrangères, elle illustre aussi les tensions croissantes entre les entreprises technologiques globales et les exigences locales.En Russie, la société avait accepté d’afficher une invitation pour installer des applications approuvées par le gouvernement, bien qu’elle ait conservé le contrôle sur les applications préinstallées. Plus récemment, desà ouvrir davantage ses plateformes, notamment en permettant l’installation d’applications tierces et en adoptant des connecteurs universels.comme cela a été le cas dans d’autres régions. Toutefois, leur capacité à maintenir l’équilibre entre leurs principes d’exploitation et les exigences réglementaires locales reste à observer.