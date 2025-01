Epic Games a trouvé un moyen pour attirer les développeurs sur son App Store !

Un App Store alternatif en expansion

Epic Games a bien profité de l’entrée en vigueur du DMA au sein de l’UE, qui a notamment obligé Apple à autoriser les magasins d’applications tiers. Après un lancement initial en juillet 2024, comprenant Fortnite et une poignée d’autres titres,, dont Bloons TD 6 et Dungeon of the Endless: Apogee. Cette stratégie vise à rendre son App Store plus attractif pour les joueurs et les développeurs.En plus de ces nouveaux titres, l’ineffable Tim Sweeney a partagé. Il souhaite désormais qu’un jeu ou un achat numérique réalisé sur l’App Store d’Epic soit accessible sur toutes les plateformes. Pour l’instant, il prévoit de lancer un jeu par mois, avec l’objectif d’accélérer le rythme à un jeu par semaine à terme.Ces frais, qui s’élèvent à 0,50 € par installation au-delà du millionième téléchargement, sont souvent perçus comme un frein financier pour les petites et moyennes entreprises. Qu'à cela ne tienne, il s’engage à couvrir ces coûts pendant un an pour les applications hébergées sur son magasin.Cependant, les efforts pour promouvoir l’App Store alternatif se heurtent à des obstacles, notamment les avertissements de sécurité affichés aux utilisateurs qui tentent d’installer des magasins tiers sur leurs appareils Apple.Curieuse coïncidence ? Pas vraiment ! Le CEO d'Epic Games lance son annonce quelques heures avant la date anniversaire de la publicité 1984 d’Apple, diffusé il y a 41 ans aujourd'hui lors du Super Bowl XVIII pour promouvoir le lancement du Macintosh. Réalisée par Ridley Scott, elle s’inspire du roman 1984 de George Orwell et dépeint un monde dystopique dominé par un régime totalitaire symbolisé par unLa pomme de la discorde a été jetée pendant l'été 2020,Immédiatement, Apple avait banni Fortnite de l'App Store.Dans la foulée, Epic -qui avait prévu le coup- avait entrepris une grande campagne médiatique contre Apple et l'avait attaqué en justice. L'éditeur a repris ce spot mythique pour dénoncer les pratiques d’Apple sur l’App Store (la commission de 30%), via une parodie intitulée. Il soutenait en effet que la firme californienne détenait un monopole et exerçait dessous couvert des directives de l'App Store.Apple a été contrainte d'assouplir certaines des règles de l'App Store. Mais le juge avait reconnu une violation délibérée des conditions de l'App Store et n'avait pas obligé Apple à rendre Fortnite accessible dans son magasin tant qu'il n'obtempérerait pas.