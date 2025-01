Comment sublimer ses photos et optimiser son workflow avec Luminar 2.2

RAW, historique et sauvegarde automatique

Avec cette dernière version, faire croire à vos voisins qu'il faut beau chez vous n'aura plus de secret et s'effectuera en un seul clic. Rappelons que pour cela, Luminar Mobile éditeur photos est disponible sur l'App Store soit via abonnement de 3,99 euros par mois ou 23,99 euros par an, soit si vous le préférez un un achat unique de 37,99 euros (avec une promo d'hiver de -20%).

Parmi les améliorations du jour,. Il va être possible de modifier des fichiers RAW provenant d’un large choix d’appareils photo et ainsi d’accéder à des outils professionnels comme la correction de l’exposition, du contraste, ou encore des hautes lumières.. Le risque d’oublier de sauvegarder en fermant l’application et ainsi perdre ses dernières modifications est désormais histoire ancienne. Tout est, afin de reprendre facilement son travail là où on s’était arrêté et ainsi suivre sa progression.De même, on va pouvoir profiter de la. Ces dernières sont désormais accessibles sur tous ses appareils Apple, permettant de switcher facilement de l’iPhone à l’iPad sans perdre ses données, ni ses progrès. On notera enfin une d’une expérience encore plus intuitive et conviviale, avec une interface revue.On compter désormais plusieurs outils alimentés par l'IA :(pour ajuster jusqu’à une douzaine de commandes à l’aide d’un simple curseur),(remplace un ciel ordinaire par un ciel moins ordinaire),(pour révéler les détails et la clarté en augmentant le contraste de ses photos), et(pour contrôler l’exposition et les sources de lumière).On pourra profiter également profiter de(retouche automatique de la peau d'un sujet en supprimant les imperfections pour un résultat net et lisse) et enfin(façonner avec réalisme la partie médiane d'un sujet en ajoutant ou en supprimant du volume).