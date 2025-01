L'app Gmail change enfin de look sur l'iPhone et l'iPad

Un design plus moderne et harmonieux

Disponibilité de la mise à jour

L’un des changements les plus visibles concerne, cette dernière arbore un design en forme de pilule et non plus un simple rectangle arrondi. De plus, la barre de navigation inférieure -qui affiche par exemple Google Meet s’il est actif- utilise égalementtandis que le rouge, historiquement associé à Gmail, disparaît presque entièrement. Sur iOS, Material You ne bénéficie pas encore de la personnalisation dynamique des couleurs en fonction du fond d’écran, une fonctionnalité qui est en revanche présente sur Android.. De plus, l’icône de débordement dans l’interface de lecture des e-mails passe des trois points verticaux habituels à trois points horizontaux dans un cercle, un détail qui s’aligne avec la charte Material 3.Si Gmail évolue enfin sur iOS, d’autres applications comme Drive, Docs, Sheets et Meet n’ont pas encore bénéficié de cette refonte. Pour le moment, des applications comme Google Search, Maps, Photos et Translate ont adopté Material 3, laissant penser queLes utilisateurs peuvent la télécharger dès aujourd’hui pour découvrir ces améliorations visuelles et ergonomiques.