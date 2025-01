Un iPhone pliable : rêve ou réalité ?

yeux1122

Des exigences techniques rigoureuses

Apple prête à franchir le cap ?

exigeant non seulement le respect des standards actuels de l’industrie en matière d’épaisseur, de taille et même de rayon de courbure, mais aussi des améliorations significatives en termes de durabilité et de prévention des pliures.Selon le leaker, certains fabricants de composants auraient récemment réussi à enfin répondre à ces exigences., bien qu’aucune décision définitive n’ait encore été prise aujourd'hui.. Ce modèle, à l’image de l’iPhone 17 Air/Slim, fonctionnerait exclusivement avec une eSIM, ajoutant une contrainte supplémentaire aux défis déjà complexes liés à ceinnovant.. Selon, Apple aurait testé, avant de suspendre temporairement le projet en 2020. Ces modèles étaient encore aux tout premiers stades de développement, bien loin d’une production commerciale.. Plus récemment, il a indiqué que la production de masse pourrait débuter au second semestre 2025. D’autres analystes, comme Ross Young et Jeff Pu, tablent quant à eux sur une fenêtre de lancement entre 2026 et 2027. Malgré ces estimations divergentes, les dernières prévisions semblent converger vers une commercialisation entre fin 2025 et début 2026.commandant déjà des composants à ses sous-traitants asiatiques. Ce modèle existerait en deux tailles différentes, avec une préférence pour un format similaire à celui de l’iPad mini de 8 pouces. D’ailleurs, le cabinet CCS Insight avait estimé en 2022 qu’un iPhone pliable représenterait un pari risqué pour Apple. Il serait plus judicieux pour la marque d’expérimenter cette technologie via un iPad ou un autre appareil pliable, avant d’envisager un iPhone de ce type.