Des taxes allégées pour favoriser la production locale

Nirmala Sitharaman

Une stratégie pour contrer les tensions commerciales mondiales

Tim Cook à Hanoï

Apple et l’Inde : une relation en pleine expansion



Ces mesures s’inscrivent dans un contexte où Apple réduit progressivement sa dépendance à la Chine. L’entreprise prévoit de produire 25 % de ses iPhone en Inde d’ici 2028, un signe clair de la montée en puissance du pays dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.



En facilitant l’assemblage des iPhone sur son sol, l’Inde ne se contente pas d’offrir un avantage compétitif aux entreprises étrangères, elle renforce aussi son industrie locale et favorise la création d’emplois dans le secteur technologique. Une stratégie qui pourrait transformer le pays en un acteur incontournable de la fabrication électronique mondiale, surtout au vu des tensions sino-américaines.

Jusqu’ici, certains composants de l’iPhone -notamment les cartes de circuits imprimés (PCBA) et les modules de caméra- étaient soumis à des taxes au titre des importations. En 2024,, une mesure qui avait permis -mine de rien- à Apple d’Désormais, la ministre des Finances -Nirmala Sitharaman- a officialisé, dont les câbles USB (précédemment taxés à 2,5 %). Toutefois, cette mesure ne s’applique pas aux smartphones eux-mêmes, qui restent soumis aux droits de douane en vigueur.Cette décision s’inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer l’industrie et les manufactures locales, ainsi qu'à attirer des entreprises cherchant à diversifier leur production face aux incertitudes du commerce mondial (autrement celles qui veulent délocaliser et partir de Chine). En effet,, en réduisant les coûts d’assemblage sur place. Déjà, Foxconn, l’un des principaux sous-traitants d’Apple, fabrique des iPhone et des chargeurs en Inde. Fin 2024, des rumeurs indiquaient qu’Apple envisageait également de délocaliser la production de ses AirPods dans le pays pour éviter les droits de douane.Au-delà d’Apple, cette réforme fiscale fait partie d’une initiative plus vaste :. En janvier 2025, le gouvernement avait déjà annoncé un programme de subventions de 2,7 milliards de dollars pour attirer des investissements étrangers.qui est devenu un hub stratégique pour de nombreuses entreprises technologiques. L’Inde espère ainsi capter une part plus importante de la chaîne de production des géants du secteur.