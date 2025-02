Quel iPhone a dominé les ventes en 2024 ?

Les iPhone Pro toujours plus plébiscités par les consommateurs

Apple et Samsung dominent, mais les challengers progressent (vite)

Perspectives 2025 : l’IA et la 5G comme moteurs de croissance

Alors que l’innovation dans le haut de gamme reste un moteur de croissance pour Apple et Samsung, la bataille de l’IA mobile et de la 5G accessible devrait façonner le paysage des smartphones en 2025 et au-delà.

: l’iPhone 15 s’impose comme le smartphone le plus vendu de 2024, suivi de près par les iPhone 15 Pro Max et iPhone 15 Pro . Un autre fait marquant de l’étude est le succès croissant des modèles Pro d’Apple. Dès leur lancement,, confirmant l’attrait des consommateurs pour les smartphones haut de gamme.Ce phénomène s’explique par un: les, les passionnés de technologie et ceux qui renouvellent leur iPhone chaque année privilégient ces versions dès septembre, dopant ainsi les ventes pendant les fêtes. Ensuite, la demande se stabilise et les modèles standards gagnent en popularité auprès des consommateurs plus soucieux de leur budget.Malgré une baisse de 3 % des expéditions d’iPhone, Apple maintient des revenus solides grâce à une hausse du prix de vente moyen (ASP) dépassant pour la première fois 900 dollars. La firme californienne s’étend également sur les marchés émergents, avec une augmentation de 44 % de ses expéditions en Amérique latine.De son côté,. La marque a toutefois augmenté son ASP de 2 %, aidée par l’introduction de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle dans la série Galaxy S24, qui a surpassé son prédécesseur.Parmi les autres acteurs,(+20 %), portée par des performances solides en Chine et en Inde. De son côté, X(+16 %), grâce à son offre agressive en 5G abordable et son expansion en Amérique latine et au Moyen-Orient.. L’devient un facteur clé de différenciation : le succès du Galaxy S24 Ultra, premier modèle Samsung classé dans le top 10 des ventes mondiales depuis 2018, témoigne de l’intérêt pour les fonctionnalités IA. De même, on note: les marchés émergents (Inde, Asie du Sud-Est, Afrique) deviennent des zones stratégiques, où des appareils plus abordables prennent de l’ampleur.