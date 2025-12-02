Belkin rappelle son support motorisé Auto-Tracking Stand Pro pour risque d'incendie
Par Vincent Lautier - Publié le
Le premier accessoire compatible DockKit d'Apple fait l'objet d'un rappel mondial. Un défaut de fabrication des composants lithium-ion peut provoquer une surchauffe et présenter un risque d'incendie. Les utilisateurs concernés peuvent demander un remboursement complet.
Belkin vient d'annoncer le rappel de son Auto-Tracking Stand Pro (référence MMA008), ce support motorisé lancé en 2024 qui utilise le framework DockKit d'Apple pour suivre automatiquement les mouvements de l'utilisateur pendant les appels vidéo. Le problème vient des composants lithium-ion intégrés qui peuvent surchauffer dans certaines conditions. Le produit, vendu environ 180 euros, avait été récompensé du prix « Best of CES 2024 » pour son design innovant. Les unités concernées ont été commercialisées entre mai 2024 et mai 2025 en France, et depuis août 2020 dans d'autres pays pour les batteries externes également rappelées.
Au niveau mondial, quinze incidents de surchauffe ont été recensés, dont un incendie aux États-Unis et deux cas de brûlures légères à l'étranger. Les dégâts matériels sont estimés à près de 38 000 dollars. Aux États-Unis, 83 500 unités sont concernées par ce rappel, auxquelles s'ajoutent 2 385 au Canada. En France, la procédure est en cours jusqu'au 14 novembre 2026. Belkin rappelle également dans la foulée deux batteries externes BoostCharge et Playa (références BPB002 et PB0003) présentant le même défaut.
Si vous possédez ce support, Belkin demande de cesser immédiatement son utilisation et de le débrancher de toute source d'alimentation. La marque propose un remboursement intégral sur présentation d'une preuve d'achat ou du numéro de série. Ceux qui n'ont plus leur ticket de caisse recevront le prix moyen constaté, ou peuvent opter pour un avoir majoré de 20 % sur le site Belkin. Un numéro vert est disponible en France : 0800 948 662. Les produits doivent ensuite être déposés dans un centre de recyclage agréé pour batteries lithium-ion, et surtout pas dans les poubelles classiques.
C'est un peu la douche froide pour un accessoire qui avait fait sensation à son lancement. L'Auto-Tracking Stand Pro était le premier support à exploiter DockKit, cette technologie Apple qui permet à l'iPhone de piloter un accessoire motorisé pour du suivi automatique. Dommage que sa batterie intégrée, censée offrir cinq heures d'autonomie, se révèle problématique. Belkin n'est pas seul dans cette situation : Anker a lui aussi rappelé des batteries cette année pour des raisons similaires. Les cellules lithium-ion restent décidément le maillon faible de nos appareils.
Un défaut sur les cellules lithium-ion
Des incidents signalés dans le monde
Comment se faire rembourser
On en dit quoi ?
