Belkin fait le plein de nouveautés pour le CES 2025

Depuis 2023, l’entreprise a réduit sa consommation de plastique vierge de plus de 432 tonnes métriques. Parmi les accessoires concernés dès le deuxième trimestre 2025 figurent des chargeurs muraux, des câbles et un chargeur sans fil Qi2.Belkin introduit unpour un très abordable 20 dollars. Capable de délivrer une puissance de 15 W pour iPhone, celui-ci est équipé d’une béquille rétractable (pratique pour charger et poser son iPhone devant soi ou enclencher le mode réveil) et d’un câble USB-C de 2,2 mètres. Un adaptateur secteur est disponible en option pour 10 dollars supplémentaires. Sa commercialisation est prévue pourPour les utilisateurs mobiles,Conçus pour le voyage, ces chargeurs disposent de broches pliables pour un rangement facile. Leur lancement est programmé pour mars 2025.La-annoncée à 50 dollars- combine un câble USB-C intégré, un port USB-C supplémentaire, et un port USB-A, permettant de recharger plusieurs appareils simultanément. On remarque une série de diodes pour indiquer le niveau restant. Avec une puissance de 30 W, elle offre une solution idéale pour recharger rapidement un iPhone.Pensant tout spécialement aux créateurs de contenus, Belkin lancera en mai 2025 un, un kit comprenant un trépied, un support de téléphone magnétique ajustable, des microphones à clip et un câble USB-C. Parallèlement, le, une batterie externe decombinée à une poignée ergonomique pour téléphone, sera également disponible. Les prix de ces accessoires restent à confirmer mais leur look semble vraiment très sympa.Belkin élargit également sa gamme audio avec son casque disponible dès maintenant pour 60 euros . Ces écouteurs supra-auriculaires disposent d’une suppression active du bruit et de coussinets confortables CloudCushion.Un peu plus tard en 2025 (deuxième trimestre), Belkin lancerades écouteurs semi-ouverts conçus pour le sport ou le sommeil, offrant 27 heures d’autonomie (7 heures sur une seule charge plus 20 heures dans le boîtier), une résistance à la transpiration IPX-4 et compatible USB-C.