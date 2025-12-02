L'armée israélienne interdit Android à ses officiers supérieurs : l'iPhone devient obligatoire

On en dit quoi ?



C'est un sacré coup de pub involontaire pour Apple. L'armée d'un pays réputé pour son expertise en cybersécurité choisit officiellement l'iPhone comme appareil le plus sûr pour ses officiers supérieurs. Par contre, cette décision illustre aussi la réalité des menaces auxquelles font face les militaires : des campagnes d'ingénierie sociale qui durent des semaines avant de frapper. On peut se demander si d'autres armées suivront cet exemple, ou si certaines iront jusqu'à développer leurs propres systèmes d'exploitation sécurisés.