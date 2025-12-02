L'armée israélienne interdit Android à ses officiers supérieurs : l'iPhone devient obligatoire
Tsahal vient d'étendre son interdiction des smartphones Android aux officiers à partir du grade de lieutenant-colonel. Ces derniers devront désormais utiliser exclusivement des iPhone pour leurs communications officielles, une décision motivée par les risques accrus de cyberattaques iraniennes.
L'armée israélienne durcit ses règles en matière de cybersécurité. Selon Army Radio, une nouvelle directive sera appliquée dans les prochains jours, imposant l'usage exclusif de l'iPhone pour les communications officielles des officiers de rang lieutenant-colonel et supérieur. Cette mesure élargit une politique déjà en place pour les grades les plus élevés : les colonels et généraux n'utilisaient déjà plus que des iPhone depuis plusieurs années. L'objectif est de standardiser les systèmes d'exploitation au sein du commandement pour faciliter les contrôles de sécurité et les mises à jour. Les appareils Android restent autorisés, mais uniquement pour un usage personnel et non opérationnel.
Cette décision arrive après la découverte d'une campagne de cyberespionnage iranienne baptisée
L'armée israélienne considère que l'écosystème fermé d'Apple offre une meilleure protection contre les malwares et les fuites de données. Les agences de renseignement ont documenté de nombreuses opérations de
C'est un sacré coup de pub involontaire pour Apple. L'armée d'un pays réputé pour son expertise en cybersécurité choisit officiellement l'iPhone comme appareil le plus sûr pour ses officiers supérieurs. Par contre, cette décision illustre aussi la réalité des menaces auxquelles font face les militaires : des campagnes d'ingénierie sociale qui durent des semaines avant de frapper. On peut se demander si d'autres armées suivront cet exemple, ou si certaines iront jusqu'à développer leurs propres systèmes d'exploitation sécurisés.
Une directive applicable dans les jours à venir
Des menaces iraniennes de plus en plus sophistiquées
SpearSpecter, identifiée par l'Agence nationale du numérique israélienne. Attribuée aux Gardiens de la révolution, cette opération cible des personnalités du secteur de la défense et du gouvernement, ainsi que leurs familles. Les hackers utilisent WhatsApp pour établir un contact, souvent sous prétexte d'invitations à des conférences ou des réunions importantes. Après plusieurs semaines d'échanges destinés à gagner la confiance de la cible, ils envoient un lien malveillant permettant d'installer une porte dérobée capable de collecter fichiers, captures d'écran et données de navigation.
L'iPhone jugé plus difficile à pirater
honeypotoù des agents se faisaient passer pour des femmes sur les réseaux sociaux afin de piéger des soldats et leur faire installer des logiciels malveillants. Ces attaques visent à accéder aux contacts, photos et surtout à la localisation en temps réel des militaires. Le choix de l'iPhone s'explique aussi par la capacité d'Apple à déployer rapidement des correctifs de sécurité sur l'ensemble de son parc, là où la fragmentation d'Android complique cette uniformité.
On en dit quoi ?
C'est un sacré coup de pub involontaire pour Apple. L'armée d'un pays réputé pour son expertise en cybersécurité choisit officiellement l'iPhone comme appareil le plus sûr pour ses officiers supérieurs. Par contre, cette décision illustre aussi la réalité des menaces auxquelles font face les militaires : des campagnes d'ingénierie sociale qui durent des semaines avant de frapper. On peut se demander si d'autres armées suivront cet exemple, ou si certaines iront jusqu'à développer leurs propres systèmes d'exploitation sécurisés.