Apple veut absolument vous faire passer à iOS 26 ! Mais pourquoi ?
Il aura fallu plusieurs mois pour qu’iOS 26 trouve réellement sa place sur les iPhone. Lancé en septembre, le nouveau système d’Apple est longtemps resté en retrait, relégué derrière iOS 18.7 dans l’écran de mise à jour — un comportement inédit pour une version majeure.
Mais cette période d’entre-deux touche à sa fin : Apple vient de modifier discrètement sa présentation, et iOS 26.1 devient désormais la mise à jour par défaut pour tous les utilisateurs.
Traditionnellement, chaque nouvel iOS s’impose immédiatement comme l’option prioritaire dans Réglages ⇾ Général ⇾ Mise à jour logicielle. Mais cette année, Apple a adopté une stratégie plus graduelle.
Dans les semaines suivant sa sortie, iOS 26 coexistait avec iOS 18.7, ce dernier étant systématiquement mis en avant. Pour accéder à iOS 26, il fallait scroller jusqu’à une petite bannière mentionnant qu’une autre version était disponible.
Apple ne souhaitait pas a priori pousser trop vite son nouveau système auprès du grand public, probablement pour éviter les bugs de jeunesse sur une mise à jour particulièrement ambitieuse, notamment avec son interface Liquid Glass. Cette dernière a subi de nombreuses modifications, affinant légèrement son rendu au fil des retours.
Désormais, ouvrir l’onglet Mise à jour logicielle affiche iOS 26.1 en première position, tandis qu’iOS 18.7.2 descend officiellement au rang de mise à jour secondaire.
La présentation est la même pour macOS, avec macOS 26 mis en avant.
Pour les utilisateurs qui ont laissé les mises à jour automatiques activées, cette décision peut avoir une conséquence très concrète : se réveiller un matin avec iOS 26.1 installé, et ce, sans avoir eu à toucher quoi que ce soit. Cette pratique était plutôt courante chez Apple, mais avait été mise en pause jusqu’ici. Pourquoi ce changement maintenant ? Plusieurs éléments permettent de comprendre ce timing. En effet, iOS 26.2 arrive très bientôt
La version 26.2 doit être publiée dans les prochaines semaines. Apple pourrait vouloir installer 26.1 largement en amont. En outre, la trêve hivernale approche chez Cupertino : mi-décembre, la firme entre dans sa traditionnelle période de gel logiciel. L’objectif est donc double, à savoir stabiliser la base d'iPhone compatible avant la pause, et éviter une vague en direction du support technique au moment des fêtes.
Qu’on le veuille ou non, iOS 26.1 va maintenant prendre le dessus sur la majorité des appareils, y compris chez les utilisateurs les plus prudents. Apple semble pressée de faire entrer les iPhone dans sa nouvelle ère graphique avant la fin de l’année. Pourquoi avoir autant différé cette transition, quand les versions majeures ont toujours été poussées très rapidement ? On peut y voir un signe de prudence, voire un aveu : iOS 26 est une mise à jour plus structurante que les précédentes, et Apple voulait s’assurer d’une stabilité exemplaire avant de la généraliser.
