Allons bon, Intel pourrait aussi fabriquer des puces pour iPhone dès 2028 !

On en dit quoi ?



C'est un retournement de situation assez improbable. Apple a quitté Intel en 2020 pour créer ses propres puces, et voilà qu'il pourrait revenir frapper à la porte du fondeur américain, mais cette fois comme client de sa fonderie. Pour Intel, décrocher Apple représenterait une bouffée d'oxygène après des pertes colossales de 13 milliards de dollars en 2024. Pour Apple, c'est une assurance face aux tensions entre la Chine et Taïwan. Reste à voir si Intel tiendra ses promesses sur la gravure en 14A.