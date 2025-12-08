Cette fonction de l'iPhone rend Justin Bieber complètement fou !

© Instagram - Compte de Justin Bieber

Quand Justin Bieber se fâche contre Apple

Une critique pas totalement infondée

Qu'en penser ?



Mais cette réaction médiatique met en tout cas en lumière un point irritant du quotidien partagé par de nombreux utilisateurs : jusqu’où ira Apple pour simplifier l’interface sans créer de comportements imprévisibles ou frustrants ? Et si l’iPhone se veut plus fluide, ses nouveaux choix d'interface ne font pas l'unanimité — même chez les pop stars.

Sur X, le chanteur canadien explique que. À tel point qu’il envisage un RNC (), unpuisqu’il s’agit d’une clé d’étranglement arrière, bras autour du cou, coupant la circulation sanguine.En réalité, Justin Bieber pointe. Le bouton situé à droite du champ de saisie : il apparaît d’abord comme une icône de dictée, se transforme en bouton Envoyer dès que du texte est saisi, et redevient une icône de dictée une fois le message envoyé. Sa position, non loin des suggestions de mots, le rend particulièrement— surtout lorsqu’on enchaîne rapidement l’envoi de messages.Et c’est là que le bât blesse ! On peut ainsi. Désactiver la dictée dans Réglages ne résout pas le problème. L’icône est alors remplacée par l’enregistrement audio, qui lui aussi coupe la musique, aucune option n’existe pour désactiver totalement ces deux fonctionnalités. Autrement dit :Dans le fond,: une fonction essentielle (Envoyer) se retrouve superposée à une fonctionnalité secondaire (Dictée / message audio). Le risque de raté existe, etCette critique intervient dans un contexte où les décisions d’interface d’Apple — simplification, réduction d’options, intégration d’actions contextuelles — sont parfois remises en cause.La sortie du chanteur n’est pas passée inaperçue.. Ian Silber, responsable design chez OpenAI, a invité Bieber à participer à ses réunions de critique design.Pour le moment, Apple n’a pas réagi. L’entreprise privilégie généralement des, lorsque des comportements de boutons ou d’icônes génèrent un taux suffisant de plaintes.Dans ce cas,Séparer physiquement les fonctions Envoyer et Dictée, permettre de désactiver totalement la dictée et l’enregistrement audio, ou déplacer l’icône pour réduire le risque d’erreur. Aucune indication ne va pour l’instant dans ce sens, mais ce genre de discussion a déjà poussé Apple à revoir de petites portions d’interface au fil des ans.