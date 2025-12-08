Cette fonction de l'iPhone rend Justin Bieber complètement fou !
Par Laurence - Publié le
Les plaintes sur l’interface de l’iPhone ne sont pas rares, surtout depuis l'arrivée de Liquid Glass et les remaniements récents de Messages. Mais ce week-end, Justin Bieber a publiquement exprimé son irritation sur l'interface iOS…
Sur X, le chanteur canadien explique que la position du bouton de dictée dans Messages l’agace au plus haut point. À tel point qu’il envisage un RNC (rear naked chokehold), un geste peu plaisant puisqu’il s’agit d’une clé d’étranglement arrière, bras autour du cou, coupant la circulation sanguine.
En réalité, Justin Bieber pointe une problématique bien réelle de l’interface de Messages. Le bouton situé à droite du champ de saisie : il apparaît d’abord comme une icône de dictée, se transforme en bouton Envoyer dès que du texte est saisi, et redevient une icône de dictée une fois le message envoyé. Sa position, non loin des suggestions de mots, le rend particulièrement facile à activer par accident — surtout lorsqu’on enchaîne rapidement l’envoi de messages.
Et c’est là que le bât blesse ! On peut ainsi déclencher par erreur la dictée, ce qui coupe immédiatement toute lecture audio. Désactiver la dictée dans Réglages ne résout pas le problème. L’icône est alors remplacée par l’enregistrement audio, qui lui aussi coupe la musique, aucune option n’existe pour désactiver totalement ces deux fonctionnalités. Autrement dit : le bouton change de fonction mais il reste associé à une action intrusive — l’activation du micro.
Dans le fond, le reproche de Bieber rejoint ceux de nombreux utilisateurs : une fonction essentielle (Envoyer) se retrouve superposée à une fonctionnalité secondaire (Dictée / message audio). Le risque de raté existe, et l’expérience utilisateur peut en pâtir.
Cette critique intervient dans un contexte où les décisions d’interface d’Apple — simplification, réduction d’options, intégration d’actions contextuelles — sont parfois remises en cause. Liquid Glass n’a fait qu’amplifier ce débat entre esthétisme et ergonomie.
La sortie du chanteur n’est pas passée inaperçue. Elon Musk — forcément — a relayé la publication avec enthousiasme. Ian Silber, responsable design chez OpenAI, a invité Bieber à participer à ses réunions de critique design. Des utilisateurs lui ont demandé d’en profiter pour s’exprimer sur l’app Photos.
Pour le moment, Apple n’a pas réagi. L’entreprise privilégie généralement des ajustements discrets dans les mises à jour d’iOS, lorsque des comportements de boutons ou d’icônes génèrent un taux suffisant de plaintes.
Dans ce cas, quelles solutions Apple pourrait apporter ? Séparer physiquement les fonctions Envoyer et Dictée, permettre de désactiver totalement la dictée et l’enregistrement audio, ou déplacer l’icône pour réduire le risque d’erreur. Aucune indication ne va pour l’instant dans ce sens, mais ce genre de discussion a déjà poussé Apple à revoir de petites portions d’interface au fil des ans.
Mais cette réaction médiatique met en tout cas en lumière un point irritant du quotidien partagé par de nombreux utilisateurs : jusqu’où ira Apple pour simplifier l’interface sans créer de comportements imprévisibles ou frustrants ? Et si l’iPhone se veut plus fluide, ses nouveaux choix d'interface ne font pas l'unanimité — même chez les pop stars.
Quand Justin Bieber se fâche contre Apple
Une critique pas totalement infondée
Qu'en penser ?
