Enfin un smartphone européen avec un OS européen ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Une histoire qui remonte à Nokia
Pour comprendre Jolla, il faut remonter à 2011. Cette année-là, Nokia abandonne MeeGo, son système d'exploitation mobile développé avec Intel pour environ un milliard de dollars. Malgré le succès du Nokia N9, le projet est enterré. Une partie de l'équipe MeeGo décide alors de quitter Nokia pour fonder Jolla, dont le nom signifie
canot de sauvetageen finnois. Le symbole est clair. Depuis, la société développe Sailfish OS, un système basé sur Linux qui se positionne comme une alternative européenne à Android et iOS. Après une quasi-faillite en 2024, l'entreprise tente aujourd'hui un retour avec ce nouveau Jolla Phone.
Un smartphone orienté confidentialité
Le Jolla Phone embarque Sailfish OS 5, présenté comme le seul système d'exploitation mobile européen. Jolla promet l'absence totale de traçage, pas de transmission de données en arrière-plan, et aucune analytics cachée. L'appareil peut exécuter des applications Android via une couche de compatibilité, mais sans nécessiter de compte Google. Le point fort reste l'interrupteur physique de confidentialité sur le côté du téléphone : il permet de désactiver d'un geste le microphone, la caméra, le Bluetooth et les applications Android. Côté specs, on trouve un écran AMOLED de 6,36 pouces en Full HD, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible, un capteur photo de 50 mégapixels et une batterie amovible de 5 500 mAh. Le tout est garanti cinq ans minimum de mises à jour.
Un lancement participatif
Jolla a opté pour un modèle de précommande communautaire. L'objectif était d'atteindre 2 000 réservations avant le 4 janvier 2026 pour lancer la production. Ce seuil a été dépassé dès le premier week-end avec plus de 2 500 précommandes. Le téléphone est proposé à 499 euros en précommande (avec un acompte de 99 euros), le prix final devant se situer entre 599 et 699 euros selon les coûts de production. Les livraisons sont prévues pour la fin du premier semestre 2026, uniquement en Europe pour l'instant (UE, Royaume-Uni, Norvège, Suisse). Trois coloris sont disponibles : Snow White, Kaamos Black et The Orange. Vous pouvez le réserver ici.
On en dit quoi ?
Difficile de ne pas avoir de la sympathie pour ce projet. Jolla incarne une vision alternative du smartphone, loin des géants américains et chinois, avec un vrai discours sur la vie privée et la durabilité. L'interrupteur physique pour couper les capteurs est un argument concret, pas juste du marketing. Par contre, Sailfish OS est un système de niche avec un écosystème d'applications limité, même si la compatibilité Android aide. Le prix n'est pas négligeable non plus pour un téléphone équipé d'un processeur MediaTek non identifié. Reste à voir si la communauté Jolla sera suffisamment solide pour faire vivre ce projet sur la durée.