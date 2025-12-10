Enfin un smartphone européen avec un OS européen ?

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas avoir de la sympathie pour ce projet. Jolla incarne une vision alternative du smartphone, loin des géants américains et chinois, avec un vrai discours sur la vie privée et la durabilité. L'interrupteur physique pour couper les capteurs est un argument concret, pas juste du marketing. Par contre, Sailfish OS est un système de niche avec un écosystème d'applications limité, même si la compatibilité Android aide. Le prix n'est pas négligeable non plus pour un téléphone équipé d'un processeur MediaTek non identifié. Reste à voir si la communauté Jolla sera suffisamment solide pour faire vivre ce projet sur la durée.