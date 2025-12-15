Avec des années de retard, les widgets de X arrivent sur l’iPhone

X (anciennement Twitter) X Corp. Télécharger

L’arrivée de ces widgets marque un retard enfin comblé pour X sur iOS, alors que la plupart des grandes applications sociales exploitent cette fonctionnalité depuis plusieurs années. Pour le moment, l’implémentation demeure encore limitée, notamment sur l’écran d’accueil, où l’on aurait pu espérer davantage d’options ou de personnalisation.



Ce premier déploiement laisse toutefois entrevoir de futures évolutions, notamment autour de Grok, qui occupe déjà une place stratégique dans l’écosystème X. Après des années d’attente, la plateforme semble enfin décidée à mieux exploiter les possibilités offertes par iOS — même si tout reste encore à construire.

L’application ne propose qu’un seul widget, baptisé X News Highlights, dont le but est d'afficher les sujets et titres actuellement en tendance sur la plateforme. En touchant l’un des éléments affichés, l’utilisateur est directement redirigé vers la discussion correspondante dans l’app X., permettant de s’adapter aux préférences de mise en page d’iOS, mais il ne propose aucune personnalisation avancée, ni filtrage thématique. Une première étape, donc, plus informative que réellement interactive.C’est sur l’écran verrouillé que X se montre plus ambitieux. Plusieurs widgets sont désormais disponibles :, qui affiche le nombre de notifications non lues ;, dédié aux messages non lus dans X Chat ;, l’IA développée par xAI : l’un pour accéder rapidement au chat, l’autre pour lancer une interaction vocale., conformément aux possibilités offertes par iOS, et s’intègre naturellement aux écrans verrouillés introduits depuis iOS 16.