Pourquoi l’iPhone pourrait (vraiment) coûter plus cher dès l’an prochain ?

Le segment d’entrée de gamme (moins de 200 dollars) est le plus durement touché, avec une hausse du coût des nomenclatures (BoM) de 20 à 30 % depuis le début de l’année

Pour certains fabricants, certains modèles pourraient tout simplement ne plus être viables économiquement

Entre ralentissement de la demande, inflation des composants et pression sur les marges, l’industrie du smartphone entre dans une phase plus délicate. Pour Apple, dont l’iPhone reste le principal moteur de revenus, la baisse annoncée des volumes constituerait un signal à surveiller de près, même si l’entreprise pourrait continuer à compenser partiellement par des prix élevés et la montée en gamme de ses produits.



La question est de savoir si l’innovation, les services et l’intégration à l’écosystème permettront à Cupertino d’amortir ce choc annoncé dans un marché de plus en plus contraint.

D’après le rapport, l, qui pèse directement sur la demande. Apple serait particulièrement touchée, avec une baisse estimée de 2,2 % de ses ventes sur un an, un repli plus marqué que celui anticipé pour Samsung, Xiaomi, Vivo ou Oppo.pointe notamment, devenue un poste de dépense critique pour les constructeurs., avec des augmentations de coûts comprises entre 10 et 15 %. Une pression qui pourrait à terme se répercuter sur les prix de vente, dans un contexte où le consommateur se montre déjà plus prudent.Si la tendance est préoccupante pour l’ensemble du secteur,estime toutefois qu’. Grâce à leur puissance financière, à leur capacité de négociation avec les fournisseurs et à des marges historiquement élevées, les deux géants pourraient limiter l’impact sur leurs gammes phares.À l’inverse, les marques positionnées sur l’entrée de gamme risquent de souffrir davantage.. Cette situation pourrait accélérer la concentration du marché et réduire encore l’offre de smartphones très abordables.