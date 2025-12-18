Pourquoi l’iPhone pourrait (vraiment) coûter plus cher dès l’an prochain ?
L’année 2026 pourrait s’avérer plus compliquée que prévu pour Apple. Selon les dernières prévisions publiées par le cabinet d’analyse Counterpoint Research, les ventes d’iPhone devraient reculer l’an prochain, dans un contexte global marqué par un ralentissement du marché des smartphones, mais surtout une hausse significative des coûts de fabrication.
Des composants de plus en plus chers, surtout la mémoire
D’après le rapport, les expéditions mondiales de smartphones devraient reculer de 2,1 % en 2026, principalement en raison de l’augmentation des prix des composants, qui pèse directement sur la demande. Apple serait particulièrement touchée, avec une baisse estimée de 2,2 % de ses ventes sur un an, un repli plus marqué que celui anticipé pour Samsung, Xiaomi, Vivo ou Oppo.
Counterpoint pointe notamment du doigt l’augmentation rapide des coûts des composants, et en particulier de la mémoire, devenue un poste de dépense critique pour les constructeurs.
Le segment d’entrée de gamme (moins de 200 dollars) est le plus durement touché, avec une hausse du coût des nomenclatures (BoM) de 20 à 30 % depuis le début de l’année.
Les smartphones de milieu et haut de gamme ne sont pas épargnés pour autant, avec des augmentations de coûts comprises entre 10 et 15 %. Une pression qui pourrait à terme se répercuter sur les prix de vente, dans un contexte où le consommateur se montre déjà plus prudent.
Apple mieux armé que ses concurrents low-cost
Si la tendance est préoccupante pour l’ensemble du secteur, Counterpoint estime toutefois qu’Apple et Samsung sont mieux placés que leurs concurrents pour absorber cette hausse des coûts. Grâce à leur puissance financière, à leur capacité de négociation avec les fournisseurs et à des marges historiquement élevées, les deux géants pourraient limiter l’impact sur leurs gammes phares.
À l’inverse, les marques positionnées sur l’entrée de gamme risquent de souffrir davantage.
Pour certains fabricants, certains modèles pourraient tout simplement ne plus être viables économiquement. Cette situation pourrait accélérer la concentration du marché et réduire encore l’offre de smartphones très abordables.
Qu'en penser ?
Entre ralentissement de la demande, inflation des composants et pression sur les marges, l’industrie du smartphone entre dans une phase plus délicate. Pour Apple, dont l’iPhone reste le principal moteur de revenus, la baisse annoncée des volumes constituerait un signal à surveiller de près, même si l’entreprise pourrait continuer à compenser partiellement par des prix élevés et la montée en gamme de ses produits.
La question est de savoir si l’innovation, les services et l’intégration à l’écosystème permettront à Cupertino d’amortir ce choc annoncé dans un marché de plus en plus contraint.