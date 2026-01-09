Voici les nouveaux émojis à venir sur l'iPhone

Plus de diversité et près de 4 000 émojis au total

Quand ces émojis arriveront-ils sur l’iPhone ?

Parmi les nouveaux pictogrammes envisagés, on trouve, des gestes de pouce pointant à gauche et à droite, mais aussi des objets et symboles comme un(hyper important ça), un phare, un météore, une gomme, ou encore un filet avec manche. La liste comprend également un, plus spécifique que l’emoji papillon générique actuellement disponible.Au-delà des nouveaux concepts,, associées à deux émojis existants. Si cette proposition est retenue telle quelle, le nombre total de caractères emoji recommandés par Unicode approcherait alors les 4 000.Comme à chaque itération, lChaque éditeur de plateforme — Apple, Google, Microsoft ou encore Samsung — devra concevoir sa propre version graphique des émojis, en respectant son identité visuelle.Il s’agit pour l’instant d’une liste de travail.au fil du processus de validation. Des ajustements sont fréquents entre la publication des brouillons et l’adoption définitive de la norme.Si Emoji 18.0 est bien finalisé à l’automne 2026,. Comme à son habitude, la firme de Cupertino adopte systématiquement les nouvelles normes Unicode dans ses systèmes d’exploitation.À plus court terme,, avec les mises à jour iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4 et visionOS 26.4. En attendant, ces premières esquisses donnent un aperçu de la manière dont les émojis continueront d’enrichir nos échanges numériques, ou pas...