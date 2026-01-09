Voici les nouveaux émojis à venir sur l'iPhone
Le Consortium Unicode a publié une première liste provisoire des émojis susceptibles d’arriver sur nos smartphones et appareils connectés dans les prochaines années. Partagée par Emojipedia, cette sélection regroupe 19 candidats actuellement à l’étude pour Emoji 18.0, une version dont la validation finale est attendue en... septembre 2026.
Parmi les nouveaux pictogrammes envisagés, on trouve un visage qui louche, des gestes de pouce pointant à gauche et à droite, mais aussi des objets et symboles comme un cornichon (hyper important ça), un phare, un météore, une gomme, ou encore un filet avec manche. La liste comprend également un papillon monarque, plus spécifique que l’emoji papillon générique actuellement disponible.
Au-delà des nouveaux concepts, Emoji 18.0 prévoit aussi l’ajout de 10 nouvelles variantes de couleur de peau, associées à deux émojis existants. Si cette proposition est retenue telle quelle, le nombre total de caractères emoji recommandés par Unicode approcherait alors les 4 000.
Comme à chaque itération, les visuels diffusés par Emojipedia ne sont que des illustrations de référence. Chaque éditeur de plateforme — Apple, Google, Microsoft ou encore Samsung — devra concevoir sa propre version graphique des émojis, en respectant son identité visuelle.
Il s’agit pour l’instant d’une liste de travail. Le Consortium Unicode rappelle que les propositions peuvent encore évoluer, être modifiées ou retirées au fil du processus de validation. Des ajustements sont fréquents entre la publication des brouillons et l’adoption définitive de la norme.
Si Emoji 18.0 est bien finalisé à l’automne 2026, Apple devrait intégrer ces nouveaux émojis dans une mise à jour logicielle ultérieure, probablement fin 2026 ou début 2027, via iOS 27. Comme à son habitude, la firme de Cupertino adopte systématiquement les nouvelles normes Unicode dans ses systèmes d’exploitation.
À plus court terme, les émojis issus d’Unicode 17 sont quant à eux attendus dès le printemps 2026, avec les mises à jour iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4 et visionOS 26.4. En attendant, ces premières esquisses donnent un aperçu de la manière dont les émojis continueront d’enrichir nos échanges numériques, ou pas...
