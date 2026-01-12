L’iPhone 17 propulse Apple en tête des ventes de smarpthones

L’iPhone 17 propulse Apple en tête

Samsung et Xiaomi complètent le podium

Malgré cette année 2025 positive, le cabinet Counterpoint se montre plus prudent pour 2026. Il anticipe un ralentissement du marché mondial, lié à des pénuries de mémoire DRAM / NAND et surtout à la hausse des coûts des composants, les fabricants de puces donnant désormais la priorité aux centres de données dédiés à l’IA plutôt qu’aux smartphones.



Cette conjoncture conduit Counterpoint à réviser à la baisse de 3 % ses prévisions pour 2026. Apple et Samsung devraient toutefois mieux résister que leurs concurrents grâce à la solidité de leur chaîne d’approvisionnement et à leur capacité à sécuriser des composants clés.



En s’imposant comme numéro un mondial en 2025, Apple confirme en tout cas sa capacité à transformer un marché arrivé à maturité, en capitalisant sur le premium, les services et une stratégie produit de plus en plus globale.

Au total,. Counterpoint attribue ce regain à plusieurs facteurs, notamment le, qui facilite le renouvellement vers des modèles premium, ainsi qu’à l’adoption continue de la 5G dans les marchés émergents.Derrière ce succès,. Le lancement de la gamme iPhone 17, particulièrement bien accueillie au quatrième trimestre, a joué un rôle clé dans cette dynamique.En parallèle,comme le Japon, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, des marchés où Apple gagne progressivement du terrain face à Android. Résultat : au quatrième trimestre 2025,, un record historique pour la marque sur un trimestre.Autre élément favorable : le cycle de renouvellement des appareils achetés pendant la pandémie arrive à maturité. Des millions d’utilisateurs, équipés de smartphones âgés de quatre à cinq ans, ont entamé leur remplacement, ce qui a largement profité à Apple.mais avec une croissance plus modeste de 5 % sur l’année. Le constructeur sud-coréen resterait solide, mais peinerait à retrouver le rythme de croissance d’Apple, notamment sur le segment premium., s’appuyant toujours sur ses positions fortes dans les marchés émergents et sur des volumes importants dans le milieu de gamme.