L’iPhone 17 propulse Apple en tête des ventes de smarpthones
Par Laurence - Publié le
Apple a pris la tête du marché mondial des smartphones en 2025, selon les dernières données publiées par le cabinet Counterpoint Research. Le constructeur californien a capté 20 % des parts de marché mondiales, porté par une croissance annuelle de 10 % de ses expéditions, la plus forte parmi les cinq plus grands acteurs du secteur.
Au total, le marché mondial du smartphone a progressé de 2 % sur un an en 2025, signant une deuxième année consécutive de croissance après une période de stagnation. Counterpoint attribue ce regain à plusieurs facteurs, notamment le recours accru aux solutions de financement, qui facilite le renouvellement vers des modèles premium, ainsi qu’à l’adoption continue de la 5G dans les marchés émergents.
Derrière ce succès, Apple a bénéficié d’un mix produit plus solide et d’une présence renforcée dans les marchés émergents et intermédiaires. Le lancement de la gamme iPhone 17, particulièrement bien accueillie au quatrième trimestre, a joué un rôle clé dans cette dynamique.
En parallèle, l’iPhone 16 a continué d’enregistrer d’excellentes performances dans des régions stratégiques comme le Japon, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, des marchés où Apple gagne progressivement du terrain face à Android. Résultat : au quatrième trimestre 2025, Apple a représenté près d’un quart des expéditions mondiales, un record historique pour la marque sur un trimestre.
Autre élément favorable : le cycle de renouvellement des appareils achetés pendant la pandémie arrive à maturité. Des millions d’utilisateurs, équipés de smartphones âgés de quatre à cinq ans, ont entamé leur remplacement, ce qui a largement profité à Apple.
Samsung conserve la deuxième place mondiale avec 19 % de parts de marché, mais avec une croissance plus modeste de 5 % sur l’année. Le constructeur sud-coréen resterait solide, mais peinerait à retrouver le rythme de croissance d’Apple, notamment sur le segment premium.
Xiaomi complète le podium avec 13 % de parts de marché, s’appuyant toujours sur ses positions fortes dans les marchés émergents et sur des volumes importants dans le milieu de gamme.
Malgré cette année 2025 positive, le cabinet Counterpoint se montre plus prudent pour 2026. Il anticipe un ralentissement du marché mondial, lié à des pénuries de mémoire DRAM / NAND et surtout à la hausse des coûts des composants, les fabricants de puces donnant désormais la priorité aux centres de données dédiés à l’IA plutôt qu’aux smartphones.
Cette conjoncture conduit Counterpoint à réviser à la baisse de 3 % ses prévisions pour 2026. Apple et Samsung devraient toutefois mieux résister que leurs concurrents grâce à la solidité de leur chaîne d’approvisionnement et à leur capacité à sécuriser des composants clés.
En s’imposant comme numéro un mondial en 2025, Apple confirme en tout cas sa capacité à transformer un marché arrivé à maturité, en capitalisant sur le premium, les services et une stratégie produit de plus en plus globale.
L’iPhone 17 propulse Apple en tête
Au total, le marché mondial du smartphone a progressé de 2 % sur un an en 2025, signant une deuxième année consécutive de croissance après une période de stagnation. Counterpoint attribue ce regain à plusieurs facteurs, notamment le recours accru aux solutions de financement, qui facilite le renouvellement vers des modèles premium, ainsi qu’à l’adoption continue de la 5G dans les marchés émergents.
Derrière ce succès, Apple a bénéficié d’un mix produit plus solide et d’une présence renforcée dans les marchés émergents et intermédiaires. Le lancement de la gamme iPhone 17, particulièrement bien accueillie au quatrième trimestre, a joué un rôle clé dans cette dynamique.
En parallèle, l’iPhone 16 a continué d’enregistrer d’excellentes performances dans des régions stratégiques comme le Japon, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, des marchés où Apple gagne progressivement du terrain face à Android. Résultat : au quatrième trimestre 2025, Apple a représenté près d’un quart des expéditions mondiales, un record historique pour la marque sur un trimestre.
Autre élément favorable : le cycle de renouvellement des appareils achetés pendant la pandémie arrive à maturité. Des millions d’utilisateurs, équipés de smartphones âgés de quatre à cinq ans, ont entamé leur remplacement, ce qui a largement profité à Apple.
Samsung et Xiaomi complètent le podium
Samsung conserve la deuxième place mondiale avec 19 % de parts de marché, mais avec une croissance plus modeste de 5 % sur l’année. Le constructeur sud-coréen resterait solide, mais peinerait à retrouver le rythme de croissance d’Apple, notamment sur le segment premium.
Xiaomi complète le podium avec 13 % de parts de marché, s’appuyant toujours sur ses positions fortes dans les marchés émergents et sur des volumes importants dans le milieu de gamme.
qu'en penser ?
Malgré cette année 2025 positive, le cabinet Counterpoint se montre plus prudent pour 2026. Il anticipe un ralentissement du marché mondial, lié à des pénuries de mémoire DRAM / NAND et surtout à la hausse des coûts des composants, les fabricants de puces donnant désormais la priorité aux centres de données dédiés à l’IA plutôt qu’aux smartphones.
Cette conjoncture conduit Counterpoint à réviser à la baisse de 3 % ses prévisions pour 2026. Apple et Samsung devraient toutefois mieux résister que leurs concurrents grâce à la solidité de leur chaîne d’approvisionnement et à leur capacité à sécuriser des composants clés.
En s’imposant comme numéro un mondial en 2025, Apple confirme en tout cas sa capacité à transformer un marché arrivé à maturité, en capitalisant sur le premium, les services et une stratégie produit de plus en plus globale.