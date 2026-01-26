Une 3e bêta surprise pour iOS 26.3 !
Par Laurence - Publié le
Mettant à mal les rumeurs qui misaient pour une Release Candidate pour tous les systèmes, Apple fait quand même chauffer ses serveurs avec une mise à jour (iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1), et même une 3e version bêta pour iOS 26.3 !
Pour rappel, ces versions bêta sont accessibles à tous les développeurs inscrits au programme Apple, y compris avec un compte gratuit, à condition d’avoir activé le mode développeur sur un appareil compatible. L’installation se fait ensuite comme une mise à jour classique, via Réglages > Mise à jour logicielle sur iPhone/iPad, ou Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels sur Mac.
Avant de vous lancer sur le terrain miné des bugs et de l’autonomie en berne, mieux vaut toutefois faire une sauvegarde complète (et en profiter pour vérifier que la dernière est bien récente) — surtout si l’appareil concerné est votre modèle principal… ce qui reste à éviter. On le répète à chaque bêta, mais c’est pour une bonne raison : ces versions peuvent être instables, provoquer des plantages, et dans certains cas compliquer sérieusement la vie de votre iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac.
Attention, ces mises à jour ne seront pas accessibles en même temps pour tout le monde et pourront apparaître progressivement au cours de la soirée. De plus, la vitesse de téléchargement pourra varier en fonction des utilisateurs….
Traditionnellement, les troisièmes versions des systèmes ne sont pas les plus chargées en nouveautés, et iOS 26.3 ne fait pas exception. Après les premières bêtas, les changements notables sont restés limités. On trouve des ajustements côté fonds d’écran (Météo est désormais séparé de la catégorie Astronomie, et quelques nouvelles variantes météo font leur apparition dans la galerie).
La nouveauté la plus importante reste la nouvelle option de transfert vers Android. En effet, Apple a ajouté un réglage destiné à faciliter le switch d’un iPhone vers un smartphone Android, dans le cadre d’une collaboration Apple/Google. En parallèle, Google travaillerait aussi sur une fonction similaire pour migrer plus facilement vers l'iPhone.
Les utilisateurs européens auront droit à plusieurs ajustements liés à la conformité réglementaire, dont une nouveauté intéressante : le transfert des notifications vers des montres connectées non-Apple Watch. Jusqu’ici, l’Apple Watch reste l’option la plus fluide pour récupérer toutes les notifications de l’iPhone. Mais dans l’UE, Apple devra bientôt permettre à d’autres wearables de bénéficier d’un fonctionnement similaire.
La version publique pourrait intégrer des nouveautés supplémentaires, comme un nouveau fond d’écran Black Unity, et peut-être enfin le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS, attendu depuis plusieurs mois.
En avant les bêta !
Quelles nouveautés attendues dans iOS 26.3 ?
