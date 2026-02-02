Apple veut déjà plier l’iPhone… dans l’autre sens
Apple explore discrètement de nouvelles pistes autour des smartphones pliables. Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman évoque en effet une idée encore très préliminaire : celle d’un iPhone pliable au format clapet, proche dans l’esprit des Galaxy Z Flip de Samsung ou du Razr de Motorola.
Ce n’est pas la première fois que cette hypothèse refait surface. Dès 2024, The Information rapportait qu’Apple travaillait sur plusieurs prototypes d’iPhone pliables à clapet, dans le cadre de ses réflexions initiales sur cette nouvelle catégorie de produits.
À l’époque, c’est toutefois le format livre (fold en anglais), plus proche d’un Galaxy Z Fold, qui aurait été privilégié. Ce modèle, attendu pour la fin de l’année, marquera le premier iPhone pliable commercialisé par Apple.
Mais selon Mark Gurman, le concept du clapet n’a pas été totalement abandonné :
Un iPhone à clapet viserait ainsi un usage très différent du modèle pliable principal : format compact et poche (Apple pourrait aussi ressortir un format mini...), avec une priorité à la portabilité, et moins axé sur le multitâche et la productivité. Il entrerait alors en concurrence directe avec des modèles comme le Samsung Galaxy Z Flip 7 ou le Motorola Razr.
Mais Cupertino semble adopter une approche prudente. Le journaliste précise que ce futur iPhone à clapet est loin d’être garanti, sans calendrier de lancement ni validation produit à ce stade. L’idée serait plutôt conditionnée au succès du tout premier iPhone pliable
Car, avant toute chose, Apple doit réussir son premier iPhone pliable, attendu pour septembre. Pour rappel, celui-ci adopterait un format livre, similaire au Galaxy Z Fold, avec un écran interne d’environ 7,7 pouces et un écran externe de 5,3 pouces, pensé pour la vidéo, le jeu et le multitâche. Il aurait une structure mêlant titane et aluminium. L’analyste détaille aussi une base matérielle commune aux trois iPhone haut de gamme de 2026, pensée pour les usages IA : A20 Pro gravé en N2, 12 Go de mémoire LPDDR5 ou encore un modem Apple C2. Le tout pour un prix fort cher !
En résumé, Apple ne se contenterait pas d’un unique modèle pliable. Elle réfléchirait à des appareils pliables encore plus ambitieux, comme un iPad pliable de 18 pouces, dont le prix pourrait avoisiner les 3 000 dollars. Se pourrait-il qu'elle envisage alors un segment pliable —comme Air ou Pro— ? Rien n’indique pour l’instant que cet iPhone pliable à clapet verra le jour. Mais son simple retour dans les discussions internes montre qu’Apple envisagerait déjà l’après-premier Fold, et prépare potentiellement une gamme pliable plus riche sur le long terme.
Flip, Clapet, clamshell...
