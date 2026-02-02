Apple veut déjà plier l’iPhone… dans l’autre sens

Qu'en penser ?



En résumé, Apple ne se contenterait pas d’un unique modèle pliable. Elle réfléchirait à des appareils pliables encore plus ambitieux, comme un iPad pliable de 18 pouces, dont le prix pourrait avoisiner les 3 000 dollars. Se pourrait-il qu'elle envisage alors un segment pliable —comme Air ou Pro— ? Rien n’indique pour l’instant que cet iPhone pliable à clapet verra le jour. Mais son simple retour dans les discussions internes montre qu’Apple envisagerait déjà l’après-premier Fold, et prépare potentiellement une gamme pliable plus riche sur le long terme.