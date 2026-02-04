iOS 26.2.1 fait-il bugger votre iPhone ?
Par Laurence - Publié le
Déployée la semaine dernière, iOS 26.2.1 devait avant tout corriger des bugs et apporter la prise en charge du nouvel AirTag 2. Mais pour une minorité d’utilisateurs, cette mise à jour semble avoir eu l’effet inverse, en introduisant une série de dysfonctionnements parfois lourds au quotidien.
Selon plusieurs témoignages repérés par Mac Observer sur différents forums, certains iPhone rencontrent depuis l’installation d’iOS 26.2.1 des problèmes de stabilité et de performances. Parmi les soucis les plus fréquemment évoqués : des applications qui plantent, se figent ou deviennent anormalement lentes, des défaillances de connectivité réseau, ainsi qu’une chute brutale de l’autonomie.
Sur le forum officiel d’assistance d’Apple, un utilisateur explique que presque toutes les applications de son iPhone se mettent à planter ou à se bloquer depuis la mise à jour, au point de rendre l’appareil difficilement utilisable. La suppression d’apps ou de fichiers n’aurait, selon lui, apporté aucune amélioration.
Un autre sujet fait état d’un problème encore plus critique : l’iPhone concerné n’arriverait plus à se connecter au réseau de l’opérateur mobile après l’installation d’iOS 26.2.1. Là encore, les commentaires s’accumulent, y compris sous des articles relayant l’information sur d’autres sites spécialisés.
Les plaintes ne se limitent pas aux forums d’Apple. Sur Reddit, un fil rassemble lui aussi de nombreux retours négatifs, évoquant des comportements erratiques du système, des ralentissements et une autonomie en chute libre. Le ton employé par certains utilisateurs traduit une frustration bien réelle, même si les cas rapportés restent minoritaires à l’échelle globale.
Il convient toutefois de relativiser l’ampleur du phénomène. Les fils de discussion sur le forum Apple comptaient respectivement 141 et 46 utilisateurs ayant signalé avoir rencontré les mêmes problèmes. Le fil Reddit, de son côté, affiche environ 277 votes positifs et une soixantaine de commentaires.
Ces chiffres suggèrent que le problème n’est pas généralisé, mais ils sont suffisants pour indiquer qu’il ne s’agit pas de simples cas isolés. Pour les utilisateurs concernés, l’impact peut être significatif, allant jusqu’à rendre l’iPhone difficile à utiliser au quotidien.
Face à ces retours, Apple n'a pas fourni de réaction officielle. En attendant, les utilisateurs touchés n’ont guère d’autre choix que de tenter les solutions classiques (redémarrage, réinitialisation des réglages réseau, restauration) ou… de patienter en espérant un correctif rapide.
Des témoignages préoccupants sur les forums Apple
Selon plusieurs témoignages repérés par Mac Observer sur différents forums, certains iPhone rencontrent depuis l’installation d’iOS 26.2.1 des problèmes de stabilité et de performances. Parmi les soucis les plus fréquemment évoqués : des applications qui plantent, se figent ou deviennent anormalement lentes, des défaillances de connectivité réseau, ainsi qu’une chute brutale de l’autonomie.
Sur le forum officiel d’assistance d’Apple, un utilisateur explique que presque toutes les applications de son iPhone se mettent à planter ou à se bloquer depuis la mise à jour, au point de rendre l’appareil difficilement utilisable. La suppression d’apps ou de fichiers n’aurait, selon lui, apporté aucune amélioration.
Un autre sujet fait état d’un problème encore plus critique : l’iPhone concerné n’arriverait plus à se connecter au réseau de l’opérateur mobile après l’installation d’iOS 26.2.1. Là encore, les commentaires s’accumulent, y compris sous des articles relayant l’information sur d’autres sites spécialisés.
Les plaintes ne se limitent pas aux forums d’Apple. Sur Reddit, un fil rassemble lui aussi de nombreux retours négatifs, évoquant des comportements erratiques du système, des ralentissements et une autonomie en chute libre. Le ton employé par certains utilisateurs traduit une frustration bien réelle, même si les cas rapportés restent minoritaires à l’échelle globale.
Un problème réel, mais limité
Il convient toutefois de relativiser l’ampleur du phénomène. Les fils de discussion sur le forum Apple comptaient respectivement 141 et 46 utilisateurs ayant signalé avoir rencontré les mêmes problèmes. Le fil Reddit, de son côté, affiche environ 277 votes positifs et une soixantaine de commentaires.
Ces chiffres suggèrent que le problème n’est pas généralisé, mais ils sont suffisants pour indiquer qu’il ne s’agit pas de simples cas isolés. Pour les utilisateurs concernés, l’impact peut être significatif, allant jusqu’à rendre l’iPhone difficile à utiliser au quotidien.
Qu'en penser ?
Face à ces retours, Apple n'a pas fourni de réaction officielle. En attendant, les utilisateurs touchés n’ont guère d’autre choix que de tenter les solutions classiques (redémarrage, réinitialisation des réglages réseau, restauration) ou… de patienter en espérant un correctif rapide.