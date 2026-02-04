iOS 26.2.1 fait-il bugger votre iPhone ?

Des témoignages préoccupants sur les forums Apple

Face à ces retours, Apple n'a pas fourni de réaction officielle. En attendant, les utilisateurs touchés n’ont guère d’autre choix que de tenter les solutions classiques (redémarrage, réinitialisation des réglages réseau, restauration) ou… de patienter en espérant un correctif rapide.

Selon plusieurs témoignages repérés parsur différents forums,Parmi les soucis les plus fréquemment évoqués : des applications qui plantent, se figent ou deviennent anormalement lentes, des défaillances de connectivité réseau, ainsi qu’une chute brutale de l’autonomie.Sur le forum officiel d’assistance d’Apple, un utilisateur explique queau point de rendre l’appareil difficilement utilisable. La suppression d’apps ou de fichiers n’aurait, selon lui, apporté aucune amélioration.Un autre sujet fait état d’un problème encore plus critique :. Là encore, les commentaires s’accumulent, y compris sous des articles relayant l’information sur d’autres sites spécialisés.Les plaintes ne se limitent pas aux forums d’Apple. Sur Reddit,, évoquant des comportements erratiques du système, des ralentissements et une autonomie en chute libre. Le ton employé par certains utilisateurs traduit une frustration bien réelle, même si les cas rapportés restent minoritaires à l’échelle globale.Il convient toutefois de relativiser l’ampleur du phénomène. Les fils de discussion sur le forum Apple comptaient respectivement 141 et 46 utilisateurs ayant signalé avoir rencontré les mêmes problèmes. Le fil Reddit, de son côté, affiche environ 277 votes positifs et une soixantaine de commentaires.Ces chiffres suggèrent que le problème n’est pas généralisé, mais. Pour les utilisateurs concernés, l’impact peut être significatif, allant jusqu’à rendre l’iPhone difficile à utiliser au quotidien.