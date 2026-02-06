iPhone 18 Pro Max : Apple prépare une batterie gigantesque de 5 200 mAh
L'iPhone 18 Pro Max devrait embarquer une batterie dépassant les 5 000 mAh, et même 5 200 mAh pour les versions internationales en eSIM only. Un bond rendu possible par la technologie silicium-anode, qui augmente la densité énergétique sans gonfler le châssis. Même si pendant ce temps, la concurrence Android dépasse allègrement les 7 000 mAh.
Une batterie qui grimpe, mais pas pour tout le monde
Le leaker Digital Chat Station a partagé sur Weibo de nouvelles informations sur la batterie de l'iPhone 18 Pro Max. Et la bonne nouvelle, c'est que la capacité devrait encore progresser par rapport à l'iPhone 17 Pro Max. On parlerait de plus de 5 000 mAh pour la version chinoise, et jusqu'à 5 200 mAh pour les modèles vendus dans le reste du monde. La différence s'explique assez simplement : la Chine conservera encore un slot pour carte SIM physique, ce qui grignote de la place à l'intérieur du châssis. Les versions internationales, et probablement même européennes, elles, passent au tout eSIM, et Apple récupère cet espace pour y loger une cellule plus généreuse.
Pour remettre les choses en perspective, l'iPhone 16 Pro Max embarque 4 685 mAh. L'iPhone 17 Pro Max monte à 4 832 mAh en version SIM physique et 5 088 mAh en eSIM only. La progression est régulière.
Le silicium-anode, la vraie nouveauté sous le capot
Ce qui rend cette augmentation possible sans transformer le téléphone en brique, c'est la technologie silicium-anode. Techniquement, le fonctionnement est assez simple : il "suffit" de remplacer une partie du graphite de l'anode par du silicium, ce qui permet, du coup, de stocker plus d'énergie dans le même volume. Apple n'a rien inventé avec cette technologie, plusieurs fabricants de batteries bossent dessus depuis des années. La prouesse, c'est de l'intégrer sur un smartphone aussi grand public, avec de tels volumes.
Côté puce, l'iPhone 18 Pro Max embarquerait l'A20 Pro, gravée en 2 nm avec le node N2 standard de TSMC. Pas le N2P, la version améliorée qui arrivera plus tard. Le gain en efficacité énergétique devrait quand même être au rendez-vous, ce qui, combiné à la batterie plus grosse, promet une autonomie en hausse. Le poids, lui, grimpe un peu : plus de 240 grammes, contre 233 pour l'iPhone 17 Pro Max.
La concurrence ne reste pas les bras croisés
Pendant qu'Apple grappille quelques centaines de milliampères-heures d'une génération à l'autre, la concurrence Android joue dans une tout autre catégorie. Le OnePlus 15 affiche déjà 7 300 mAh. Et Xiaomi prépare carrément un téléphone à 10 000 mAh. Dix mille.
D'ailleurs, cette différence d'approche résume bien la philosophie des deux camps. Apple optimise millimètre par millimètre, privilégie la finesse et le contrôle logiciel de l'autonomie. Les constructeurs chinois, eux, empilent les milliampères-heures sans trop se soucier de l'épaisseur. Les deux stratégies se défendent, mais difficile de ne pas remarquer l'écart qui se creuse sur les chiffres bruts, même si dans les faits, comme on l'a vu ici, les optimisations d'iOS font que l'iPhone reste souvent plus endurant, même avec une plus petite batterie.
On en dit quoi ?
On va être clair : 5 200 mAh sur un iPhone, ça commence à être pas mal, et la technologie silicium-anode est une vraie avancée technique. Mais quand on voit ce que propose la concurrence, on aimerait que ça aille encore plus vite ! Apple progresse à son rythme, c'est-à-dire prudemment, et finit toujours par compenser avec l'optimisation logicielle d'iOS.
En pratique, un iPhone avec 5 200 mAh tiendra probablement plus longtemps qu'un Android à 7 000 mAh, et c'est ça qui compte le plus. D'ailleurs, d'une manière générale, vous trouvez que l'autonomie de votre iPhone est suffisante ?