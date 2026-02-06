iPhone 18 Pro Max : Apple prépare une batterie gigantesque de 5 200 mAh

On en dit quoi ?



On va être clair : 5 200 mAh sur un iPhone, ça commence à être pas mal, et la technologie silicium-anode est une vraie avancée technique. Mais quand on voit ce que propose la concurrence, on aimerait que ça aille encore plus vite ! Apple progresse à son rythme, c'est-à-dire prudemment, et finit toujours par compenser avec l'optimisation logicielle d'iOS.

En pratique, un iPhone avec 5 200 mAh tiendra probablement plus longtemps qu'un Android à 7 000 mAh, et c'est ça qui compte le plus. D'ailleurs, d'une manière générale, vous trouvez que l'autonomie de votre iPhone est suffisante ?