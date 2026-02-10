On adore l'écran arrière de l'Infinix Note 60 Pro, à quand le même sur iPhone?

On en dit quoi ?



C'est quand même bien pensé de la part d'Infinix. La marque empile les technologies qu'on retrouve d'habitude sur des smartphones deux fois plus chers, et le passage au Snapdragon montre une vraie envie de monter en gamme. Il reste quand même à voir si Infinix arrivera à convaincre en dehors de l'Afrique et de l'Asie. Vous seriez tentés par un smartphone à 300 dollars avec un écran arrière ? Franchement moi j'aime bien l'idée en tous cas.