On adore l'écran arrière de l'Infinix Note 60 Pro, à quand le même sur iPhone?
Par Vincent Lautier - Publié le
Infinix propose un nouveau smartphone intéressant avec le Note 60 Pro. Il intègre un écran matriciel à l'arrière du module photo, une puce Snapdragon 7s Gen 4 (une première pour la marque) et une batterie de 6 500 mAh avec charge sans fil. Le tout annoncé à 299 dollars, avec un lancement attendu au MWC 2026. Infinix ne fait plus dans la demi-mesure.
C'est la première chose qui saute aux yeux sur les teasers d'Infinix. La marque a intégré un petit affichage matriciel directement dans le bloc photo arrière, une sorte d'écran à points au look rétro-futuriste. On y retrouve la météo, l'heure, les notifications, le contrôle de la musique et le statut de charge. Ça rappelle pas mal ce que Nothing fait avec ses smartphones, et c'est quand même une première dans cette gamme de prix. L'ensemble est logé dans un boîtier métal, avec une finition cuir texturé à l'arrière. Trois couleurs au programme : Silk Green, Solar Orange et Torino Black.
Grosse nouveauté pour Infinix : le Note 60 Pro embarque pour la première fois une puce Qualcomm, le Snapdragon 7s Gen 4. La marque, habituée à se fournir chez MediaTek, change donc de crèmerie pour son milieu de gamme. L'écran principal fait 6,78 pouces en définition 1.5K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et de l'Ultra HDR. Côté batterie, on est sur du 6 500 mAh avec charge rapide 90 W en filaire et 30 W en sans-fil. Infinix promet une durée de vie de six ans grâce à sa techno Battery Self-Healing, qui corrigerait la dégradation chimique au fil du temps. Le capteur photo principal est un 50 MP optimisé pour la nuit, le refroidissement passe par une chambre à vapeur, et le son est confié à JBL. Trois configs prévues : 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go, le tout sous Android 16.
On parle d'environ 299 dollars pour la version de base, soit bien en dessous des 400 euros. Pour un smartphone qui embarque du Snapdragon, de la charge sans fil, un écran 144 Hz et un écran secondaire à l'arrière, ça commence à faire pas mal d'arguments. Le lancement à l'international devrait arriver en même que le MWV 2026 à Barcelone, mais on ne sait pas encore à quel point ce modèle sera correctement distribué en Europe.
C'est quand même bien pensé de la part d'Infinix. La marque empile les technologies qu'on retrouve d'habitude sur des smartphones deux fois plus chers, et le passage au Snapdragon montre une vraie envie de monter en gamme. Il reste quand même à voir si Infinix arrivera à convaincre en dehors de l'Afrique et de l'Asie. Vous seriez tentés par un smartphone à 300 dollars avec un écran arrière ? Franchement moi j'aime bien l'idée en tous cas.
