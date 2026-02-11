iPhone 18 Pro : payer plus cher ou pas ? Telle est la question !

Des composants de plus en plus chers… sur le papier

Deux analystes rassurants

inchangés ou très proches

Un choix stratégique pour Apple

Qu'en penser ?



Bien entendu, il ne s’agit pour l’instant que d’analyses et de projections. D’ici l’automne, de nombreux paramètres peuvent encore évoluer : coûts industriels, taux de change, contexte géopolitique ou décisions stratégiques internes. Mais le fait que plusieurs analystes convergent désormais vers un scénario sans hausse de prix constitue un signal plutôt positif pour les futurs acheteurs. Alors Apple parviendra-t-elle à tenir cet équilibre délicat entre innovation technologique, marges et prix de vente ?

Ces derniers mois, de nombreux signaux laissaient pourtant penser à une augmentation inévitable.que les générations précédentes, en raison de la forte demande sur les capacités de production du fondeur taïwanais. À cela s’ajoute la, qui tire vers le haut les prix de la mémoire vive (DRAM) et du stockage.Dans ce contexte, beaucoup d’investisseurs estimaient qu’, et tout particulièrement sur les modèles Pro.Pourtant, le discours évolue. Après Ming-Chi Kuo, c’est désormais l’analyste Jeff Pu qui tempère ces craintes. Dans une récente note de recherche publiée après les derniers résultats financiers d’Apple, il explique queEn conclusion, Apple aurait mis en place plusieurs leviers de maîtrise des coûts pour ses iPhone de l’automne 2026.Selon Jeff Pu, l’objectif d’Apple serait clair :pour les modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Concrètement, cela signifierait des tarifs toujours fixés autour de 1 099 dollars pour l’iPhone 18 Pro et 1 199 dollars pour le Pro Max, hors variations locales et fiscales.Si cette stratégie se confirme, elle pourrait offrir plusieurs avantages à Apple. D’abord, un maintien des prix renforcerait la compétitivité de la marque si certains concurrents Android étaient contraints d’augmenter leurs tarifs face aux mêmes pressions industrielles.Ensuite, cela permettrait de limiter les critiques liées au calendrier de lancement,. En clair, Apple préférerait absorber une partie des surcoûts plutôt que de risquer un rejet du marché sur ses modèles premium, déjà positionnés à des niveaux élevés.