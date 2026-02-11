iPhone 18 Pro : payer plus cher ou pas ? Telle est la question !
Alors que le lancement de la gamme Apple iPhone 18 n’est attendu que dans plus de six mois, les premières projections tarifaires commencent déjà à circuler. Et contre toute attente, elles sont plutôt rassurantes. Malgré la flambée annoncée des coûts de certains composants clés, Apple pourrait maintenir les prix de ses futurs modèles haut de gamme, selon plusieurs analystes bien informés.
Ces derniers mois, de nombreux signaux laissaient pourtant penser à une augmentation inévitable. La future puce A20 Pro, gravée en 2 nm chez TSMC, devrait coûter sensiblement plus cher que les générations précédentes, en raison de la forte demande sur les capacités de production du fondeur taïwanais. À cela s’ajoute la pression croissante liée à l’IA, qui tire vers le haut les prix de la mémoire vive (DRAM) et du stockage.
Dans ce contexte, beaucoup d’investisseurs estimaient qu’Apple n’aurait d’autre choix que de répercuter ces hausses sur le prix final des iPhone 18, et tout particulièrement sur les modèles Pro.
Pourtant, le discours évolue. Après Ming-Chi Kuo, c’est désormais l’analyste Jeff Pu qui tempère ces craintes. Dans une récente note de recherche publiée après les derniers résultats financiers d’Apple, il explique que ses équipes ont mené de nouvelles vérifications dans la chaîne d’approvisionnement. En conclusion, Apple aurait mis en place plusieurs leviers de maîtrise des coûts pour ses iPhone de l’automne 2026.
Selon Jeff Pu, l’objectif d’Apple serait clair : conserver des prix de départ
Si cette stratégie se confirme, elle pourrait offrir plusieurs avantages à Apple. D’abord, un maintien des prix renforcerait la compétitivité de la marque si certains concurrents Android étaient contraints d’augmenter leurs tarifs face aux mêmes pressions industrielles.
Ensuite, cela permettrait de limiter les critiques liées au calendrier de lancement, Apple n’ayant pas prévu de modèle iPhone 18 standard avant le début de l’année suivante. En clair, Apple préférerait absorber une partie des surcoûts plutôt que de risquer un rejet du marché sur ses modèles premium, déjà positionnés à des niveaux élevés.
Bien entendu, il ne s’agit pour l’instant que d’analyses et de projections. D’ici l’automne, de nombreux paramètres peuvent encore évoluer : coûts industriels, taux de change, contexte géopolitique ou décisions stratégiques internes. Mais le fait que plusieurs analystes convergent désormais vers un scénario sans hausse de prix constitue un signal plutôt positif pour les futurs acheteurs. Alors Apple parviendra-t-elle à tenir cet équilibre délicat entre innovation technologique, marges et prix de vente ?
Des composants de plus en plus chers… sur le papier
Deux analystes rassurants
inchangés ou très prochesde ceux de la génération actuelle pour les modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Concrètement, cela signifierait des tarifs toujours fixés autour de 1 099 dollars pour l’iPhone 18 Pro et 1 199 dollars pour le Pro Max, hors variations locales et fiscales.
Un choix stratégique pour Apple
Qu'en penser ?
