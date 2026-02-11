Enfin, une vraie retouche photo sur iPhone (merci Google Photos et son IA !)

Des modèles prêts à l’emploi, boostés à l’IA

Avec l’arrivée de Create with AI sur iOS, Google comble un retard fonctionnel entre ses plateformes et renforce l’attractivité de Google Photos face aux solutions concurrentes. En misant sur des outils simples, ludiques et alimentés par l’IA générative, l’entreprise cherche clairement à transformer l’application en studio créatif accessible à tous, directement depuis le smartphone. Il reste à voir jusqu’où Google ira dans la personnalisation… et quelle part de ces nouveautés restera réservée aux utilisateurs éligibles aux fonctions Gemini les plus avancées.

Annoncée la semaine dernière via un message communautaire, cette nouveauté repose sur un principe simple :. Certains modèles sont génériques, d’autres plus personnalisés, et tous exploitent l’IA pour détourer une personne ou un objet afin de l’intégrer dans une nouvelle création.Parmi les exemples mis en avant par Google, on retrouve la, la t, ou encore laillustrant vos centres d’intérêt. L’objectif est clair : démocratiser la création d’images stylisées sans nécessiter de compétences particulières en retouche.Google insiste sur le. Les modèles proposés ne sont pas figés et seront régulièrement renouvelés afin d’offrir de nouveaux styles et de nouvelles idées créatives. En revanche, tous les utilisateurs n’y auront pas forcément accès de la même manière.Si de nombreux templates sont disponibles pour l’ensemble des comptes compatibles,aux utilisateurs remplissant les conditions d’éligibilité aux fonctionnalités Gemini dans Google Photos. Autrement dit, l’accès dépendra du pays, du type de compte et des capacités IA activées sur l’application.En plus des États-Unis, Google indique quedans plusieurs pays, notamment en Argentine, au Brésil, au Mexique, en Inde, au Japon, en Indonésie, en Égypte ou encore en Turquie. Cette extension géographique confirme la volonté de Google de faire de Photos un véritable laboratoire créatif basé sur l’IA, bien au-delà du simple stockage d’images.Sur Android, la fonctionnalité est déjà bien visible dans l’application. Côté iPhone et iPad, elle apparaît progressivement avec les, sans manipulation particulière à effectuer.