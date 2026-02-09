iOS 26.4 : Siri Intelligent arrive (enfin) sur l’iPhone

Qu'en penser ?



Bien sûr, ce calendrier reste conditionné à l’état d’avancement du développement. Apple pourrait encore ajuster ses plans en cas de difficulté technique de dernière minute. Mais à ce stade, iOS 26.4 apparaît comme la concrétisation d’une promesse longtemps repoussée, et un moment charnière pour l’avenir de Siri. Après des années de critiques sur son retard face à la concurrence, Apple semble enfin prête à repositionner Siri au cœur de l’expérience iPhone — avec l’IA comme moteur principal.