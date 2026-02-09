iOS 26.4 : Siri Intelligent arrive (enfin) sur l’iPhone
Par Laurence - Publié le
Attendu depuis près de dix-huit mois, Siri Intelligent va enfin débarquer sur l’iPhone ! Avec le déploiement d'iOS 26.3 dans les jours à venir, iOS 26.4 s’annonce désormais comme l’une des mises à jour logicielles les plus importantes jamais proposées sur iPhone.
Petit retour en arrière oblige : rappelons que les nouveautés de Siri ont été présentées à la WWDC 2024 et devaient à l’origine arriver avec iOS 18. Apple avait toutefois officialisé leur report, invoquant la nécessité de revoir en profondeur l’architecture de son assistant vocal.
Depuis, la stratégie a évolué, sur fond de retards accumulés, de débauchages de l'équipe IA (merci Mark Zuckerberg !), et d'une très grosse colère de Tim Cook. Le mois dernier, Apple a annoncé un partenariat avec Google, s’appuyant sur les modèles Gemini pour propulser la nouvelle génération de Siri et d’Apple Intelligence. Une alliance stratégique qui marque un tournant dans l’approche IA de la firme de Cupertino.
Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman indique qu’Apple prévoit de lancer la première bêta développeurs d’iOS 26.4 la semaine... du 23 février. Une bêta publique devrait suivre peu après, soit d’ici la fin du mois, soit au début du mois de mars.
Si ce calendrier est respecté, la version finale d’iOS 26.4 pourrait être déployée pour tous les utilisateurs à la fin du mois de mars, une fenêtre de lancement cohérente avec les habitudes d’Apple pour ses mises à jour majeures du printemps.
iOS 26.4 introduira trois nouvelles capacités clés pour Siri, qui redéfinissent en profondeur son usage quotidien :
• Contexte personnel : Siri pourra désormais retrouver des informations précises dans vos mails, messages, notes ou rappels, en s’appuyant sur vos données locales.
• Actions dans et entre les apps : l’assistant sera capable de contrôler des fonctions spécifiques à l’intérieur d’une application, mais aussi d’enchaîner des actions entre plusieurs apps.
• Compréhension de ce qui s'affiche à l’écran : Siri pourra analyser ce qui s’affiche à l’écran et agir en conséquence, sans que l’utilisateur ait besoin de préciser le contexte.
Ces évolutions rapprochent Siri d’un véritable assistant proactif, capable de comprendre l’intention de l’utilisateur plutôt que de se limiter à des commandes vocales simples. Comme souvent avec les versions x.4 d’iOS, Apple en profitera également pour intégrer de nouveaux emoji, validés par le consortium Unicode. Parmi eux figurent notamment un trognon de pomme, un nuage de combat, un coffre au trésor, et plusieurs autres symboles attendus depuis des mois.
Bien sûr, ce calendrier reste conditionné à l’état d’avancement du développement. Apple pourrait encore ajuster ses plans en cas de difficulté technique de dernière minute. Mais à ce stade, iOS 26.4 apparaît comme la concrétisation d’une promesse longtemps repoussée, et un moment charnière pour l’avenir de Siri. Après des années de critiques sur son retard face à la concurrence, Apple semble enfin prête à repositionner Siri au cœur de l’expérience iPhone — avec l’IA comme moteur principal.
Une mise à jour très attendue depuis la WWDC 2024
A quand la première bêta développeurs ?
Qu'en penser ?
