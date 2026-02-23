iOS 26.3.1 en approche (à temps pour le 4 mars ?)

Qu'en penser ?



iOS 26.3.1 fera surtout office de mise à jour de transition entre iOS 26.3, déployé plus tôt ce mois-ci, et iOS 26.4, attendu fin mars ou début avril. Cette prochaine version majeure s’annonce plus ambitieuse, avec de nombreuses nouveautés prévues dans Apple Music, Apple Podcasts, CarPlay et d’autres services.



En revanche, malgré les attentes persistantes, la version personnalisée de Siri ne ferait toujours pas partie du programme immédiat. En attendant, iOS 26.3.1 devrait surtout offrir une expérience plus stable, en amont d’un printemps qui s’annonce chargé pour l’écosystème Apple.