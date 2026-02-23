iOS 26.3.1 en approche (à temps pour le 4 mars ?)
Par Laurence - Publié le
Apple ne ralentit pas le rythme sur le front logiciel. Selon les logs de fréquentation de MacRumors, souvent fiables pour anticiper les versions d’iOS en préparation, les ingénieurs d'Apple testent actuellement iOS 26.3.1.
Comme le suggère sa numérotation, iOS 26.3.1 devrait être une mise à jour mineure, destinée principalement à corriger des bugs et, potentiellement, des failles de sécurité. Sa publication est attendue dans les deux prochaines semaines, dans la continuité du calendrier habituel d’Apple.
Pour rappel, Apple avait déployé iOS 26.2.1 le mois dernier, une version qui apportait notamment des correctifs et la prise en charge du AirTag de deuxième génération. Dans cette logique, iOS 26.3.1 pourrait également préparer le terrain pour de nouveaux produits, même si rien n’a été confirmé à ce stade.
Cette mise à jour pourrait tomber à point nommé. Apple prévoirait en effet une série de sorties sur trois jours d’annonces produits, du lundi 2 mars au mercredi 4 mars, avec un événement baptisé
Dans ce contexte, certains observateurs évoquent la possibilité qu’iOS 26.3.1 inclut un support logiciel préalable pour des appareils à venir, comme le iPhone 17e. Il ne s’agit toutefois que de spéculations, Apple ayant pour habitude d’intégrer ce type de compatibilité de manière discrète.
Pour le moment, il n'y a pas encore de trace côté macOS. À ce stade, rien n’indique qu’une mise à jour équivalente, comme macOS 26.3.1, soit également en préparation. Les tests observés concernent uniquement iOS, même si Apple aligne souvent ses correctifs entre ses différents systèmes.
iOS 26.3.1 fera surtout office de mise à jour de transition entre iOS 26.3, déployé plus tôt ce mois-ci, et iOS 26.4, attendu fin mars ou début avril. Cette prochaine version majeure s’annonce plus ambitieuse, avec de nombreuses nouveautés prévues dans Apple Music, Apple Podcasts, CarPlay et d’autres services.
En revanche, malgré les attentes persistantes, la version personnalisée de Siri ne ferait toujours pas partie du programme immédiat. En attendant, iOS 26.3.1 devrait surtout offrir une expérience plus stable, en amont d’un printemps qui s’annonce chargé pour l’écosystème Apple.
Une mise à jour mineure, mais imminente
Comme le suggère sa numérotation, iOS 26.3.1 devrait être une mise à jour mineure, destinée principalement à corriger des bugs et, potentiellement, des failles de sécurité. Sa publication est attendue dans les deux prochaines semaines, dans la continuité du calendrier habituel d’Apple.
Pour rappel, Apple avait déployé iOS 26.2.1 le mois dernier, une version qui apportait notamment des correctifs et la prise en charge du AirTag de deuxième génération. Dans cette logique, iOS 26.3.1 pourrait également préparer le terrain pour de nouveaux produits, même si rien n’a été confirmé à ce stade.
Un lien possible avec les annonces de mars
Cette mise à jour pourrait tomber à point nommé. Apple prévoirait en effet une série de sorties sur trois jours d’annonces produits, du lundi 2 mars au mercredi 4 mars, avec un événement baptisé
Apple Experienceorganisé simultanément à New York, Londres et Shanghai. Des journalistes et créateurs de contenus sélectionnés devraient y prendre en main les nouveautés dès le 4 mars à 9 h (heure de la côte Est).
Dans ce contexte, certains observateurs évoquent la possibilité qu’iOS 26.3.1 inclut un support logiciel préalable pour des appareils à venir, comme le iPhone 17e. Il ne s’agit toutefois que de spéculations, Apple ayant pour habitude d’intégrer ce type de compatibilité de manière discrète.
Pour le moment, il n'y a pas encore de trace côté macOS. À ce stade, rien n’indique qu’une mise à jour équivalente, comme macOS 26.3.1, soit également en préparation. Les tests observés concernent uniquement iOS, même si Apple aligne souvent ses correctifs entre ses différents systèmes.
Qu'en penser ?
iOS 26.3.1 fera surtout office de mise à jour de transition entre iOS 26.3, déployé plus tôt ce mois-ci, et iOS 26.4, attendu fin mars ou début avril. Cette prochaine version majeure s’annonce plus ambitieuse, avec de nombreuses nouveautés prévues dans Apple Music, Apple Podcasts, CarPlay et d’autres services.
En revanche, malgré les attentes persistantes, la version personnalisée de Siri ne ferait toujours pas partie du programme immédiat. En attendant, iOS 26.3.1 devrait surtout offrir une expérience plus stable, en amont d’un printemps qui s’annonce chargé pour l’écosystème Apple.